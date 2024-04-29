Большинство украинцев уже не хотят воевать с Россией
Большинство жителей Украины не согласны со своим руководством и поддерживает начало переговоров о прекращении огня.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я на этой неделе познакомился с двумя украинцами – ни один из них не был сторонником этой войны. Но то, как об этом говорят СМИ здесь, в США, звучит так, будто вся Украина стоит за той войной.
И мы видели опросы общественного мнения, проводимые на Украине, которые показывают, что это неправда. Во-первых, более половины украинцев говорят, что понимают, почему люди уклоняются от призыва. 54% украинцев говорят, что они это понимают. И более половины украинцев говорят, что украинская война не стоит того, чтобы умирать», – сказал Хо.
«В другом опросе, который был проведён в конце марта, было обнаружено, что 44% украинцев считают, что следует бороться до конца, до победы над Россией и возвращения всех территорий. А 46% считают, что Украине следует вести переговоры о прекращении войны. Так что на Украине больше людей считают, что переговоры – это правильный путь вперёд», – резюмировал морпех.
Спасибо!
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