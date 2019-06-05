Большинство украинцев высказались за прекращение войны в Донбассе

05.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Большинство украинцев продолжают считать Россию «страной-агрессором», однако при этом выступают за дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня 2019 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данным опроса, 65% украинцев считают Россию «агрессором», 27% имеют противоположную позицию.

При этом более 60% – за дипломатические пути урегулирования конфликта в Донбассе (38% – за прекращение военных действий и замораживание конфликта, 22% – за предоставление этим территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины).

Только 5% респондентов согласны за полное отделение республик Донбасса. 18% опрошенных поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинского контроля над всей территорией Донбасса.