Большинство украинцев за войну до победы и вторжение в Крым – социология

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Большинство граждан Украины считает необходимым попытаться военным путем вернуть Крым

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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64% украинцев убеждены, что надо пытаться освободить всю территорию Украины, включая Крым, даже если это будет означать более длительную войну и уменьшение поддержки Запада.

«Большинство респондентов – 64% – считают, что Украина должна пытаться освободить всю территорию, включая Крым, даже если будет риск уменьшения поддержки Запада и риск длительной войны. В противовес этому 24% больше склоняются к варианту, что в обмен на освобождение и защиту всех территорий с Донбассом (но без Крыма) Украина может воздержаться от военных действий в Крыму», – говорится в описании к исследованию.

При этом 8% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Как утверждают социологи, подавляющее большинство настаивают «на освобождении всех территорий, включая Крым, во всех регионах Украины», тогда как поддержка компромисса составляет не более 27% в зависимости от региона.

Опрос проходил с 22 февраля по 6 марта методом телефонных интервью. Было опрошено 2007 респондентов.