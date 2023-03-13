Большинство украинцев за войну до победы и вторжение в Крым – социология

Игорь Шкапа.  
13.03.2023 14:44
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Общество, Россия, Социология, Украина


Большинство граждан Украины считает необходимым попытаться военным путем вернуть Крым

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Большинство граждан Украины считает необходимым попытаться военным путем вернуть Крым Об этом, передает корреспондент...

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64% украинцев убеждены, что надо пытаться освободить всю территорию Украины, включая Крым, даже если это будет означать более длительную войну и уменьшение поддержки Запада.

«Большинство респондентов – 64% – считают, что Украина должна пытаться освободить всю территорию, включая Крым, даже если будет риск уменьшения поддержки Запада и риск длительной войны. В противовес этому 24% больше склоняются к варианту, что в обмен на освобождение и защиту всех территорий с Донбассом (но без Крыма) Украина может воздержаться от военных действий в Крыму», – говорится в описании к исследованию.

При этом 8% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Как утверждают социологи, подавляющее большинство настаивают «на освобождении всех территорий, включая Крым, во всех регионах Украины», тогда как поддержка компромисса составляет не более 27% в зависимости от региона.

Опрос проходил с 22 февраля по 6 марта методом телефонных интервью. Было опрошено 2007 респондентов.

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