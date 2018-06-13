13.06.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Политика, Россия, Украина

Большинство в Германии и Австрии – за налаживание отношений с Россией


В Германии и Австрии большинство выступает за налаживание отношений с Россией.  Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил австрийский писатель Ханнес Хофбауэр, презентуя свою книгу «Россия: образ врага. История одной демонизации».

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«В немецкоязычном пространстве (в Австрии это большинство) хотят более хороших взаимоотношений с Россией. Если бы сейчас в Австрии проводили референдум, то большинство высказалось бы за отмену санкций. Это связано не только с политическими позициями. Здесь и экономика играет очень важную роль», – сказал Хофбауэр.

По его словам, именно простым гражданам, а не политикам адресована его книга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«СМИ и многие политики критически и даже враждебно смотрят на Россию, но бизнес и граждане этого не понимают и настроены на хорошие отношения с Россией. Я написал свою книгу для них», – сказал Хофбауэр.

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