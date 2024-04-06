Большинство венгров против вступления Украины в ЕС

Владимир Букарский.  
06.04.2024 15:17
  (Мск) , Кишинев
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Венгрия, Дзен, ЕС, Социология, Украина


54% жителей Венгрии выступают против евроинтеграции Украины, и только 18% поддерживают принятие соседней страны в Евросоюз. Таковы данные опроса, проведённого Ipsos/Euronews в 18 странах-членах ЕС, сообщает венгерский телеканал RTL. В опросе приняли участие более 26 тысяч человек – граждан стран Евросоюза.

Венгры, как свидетельствуют данные опроса, наиболее всего выступают против присоединения Украины к Евросоюзу. Наибольший процент сторонников украинской евроинтеграции наблюдается в Финляндии, далее за ней следуют Португалия и Испания. В среднем по ЕС 45% поддерживают принятие Украины в объединение, 35% – резко против, и ещё 20% не могут ответить на этот вопрос.

54% жителей Венгрии выступают против евроинтеграции Украины, и только 18% поддерживают принятие соседней страны...

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После Венгрии менее всего поддерживают евроинтеграцию Украины жители Словакии (24%) и Чехии (29%).

Доля неопределившихся также велика: вслед за словацкими респондентами (30%), больше всего число людей, которые не смогли занять позицию по этому вопросу, среди венгров (28%). Примечательно, однако, что другие соседние с Украиной государства-члены, такие как Польша и Румыния, с энтузиазмом принимают этот план: более половины опрошенных поляков и румын поддерживают принятие Украины в ЕС.

Несмотря на то, что Эммануэль Макрон открыто поддержал Киев против России, Франция также является одним из государств-членов, где наиболее сильно противостояние присоединению Украины – только трое из десяти французов поддерживают этот план.

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