Большинству украинцев плевать на принадлежность Крыма – экс-спикер МИД Украины

Подавляющее большинство простых украинцев просто хочет окончания войны, а не выход на границы 1991 года. Об этом на канале «PolitWera» заявил бежавший в Россию экс-глава информационного департамента МИД Украины, бывший депутат Верховной рады Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Девяносто процентов украинцев, даже которые пишут гадости в соцсетях и проклинают русских, они такие же обычные люди, как и вы. И им эта война не нужна, им плевать, по большому счёту, на тот Крым. Они просто хотят, чтобы и не трогали. Понятно, пропаганда, где-то близкие погибли, образ жизни разрушился, и отсюда эта ненависть. Но они бы предпочли: «Если Россию зацепили этот и этот, то их к стенке. А нас оставьте в покое. Не надо вырубать свет нам, потому что Буданов и другие негодяи устроили теракт в Крокусе». И это нормальная человеческая позиция», – отметил Волошин.

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«ХАМАС побежали жесточайшим образом убивать евреев, не могу это оправдать. Но ответили как? Не убили вождей ХАМАС, а уничтожили Газу. Просто сравняли с землёй. А у меня в Николаеве живёт 96-летняя бабушка, и я не могу её никак вывезти, потому что возраст. И она должна сидеть без света, потому что мы так воюем с Украиной. Если мы хотим победить, ни в коем случае недолжно быть: «Так вам, хохлам, и надо». Нас десять миллионов человек в России, мы считали. Второе национальное меньшинство, больше, чем татар. Если Владимир Владимирович говорит, что мы один народ, значит, мы должны быть один народ. А не радоваться тому, что нет света в Харькове», – подытожил депутат.