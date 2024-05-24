«Большинству во Франции уже ясно, что Россия в этой войне победит»

Общественное мнение во Франции склоняется к тому, что Украина неизбежно проиграет в противостоянии с Россией. Однако атлантисты уже завершают приготовления для возможной новой горячей точки – Приднестровья, что заставит Москву вступить в военную конфронтацию уже с Молдовой.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал живущий в Париже политолог Олег Нестеренко, председатель CCIE, экс-преподаватель при магистратурах парижских высших бизнес-школ.

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«ПолитНавигатор»: Какой сегодня настрой во Франции насчёт перспективы участия французского контингента в боевых действиях на Украине?

Олег Нестеренко: Общий настрой, естественно, негативный. Как все оппозиционные политические партии, так и большинство населения, несмотря на работающие 24 часа в сутки пропаганду, прекрасно осознают, что ничего хорошего от этой затеи Макрона (который занимается всего лишь продвижением своего политического будущего на европейской арене) ждать нельзя. С другой стороны, большинство также прекрасно понимает, что в этом деле больше болтовни, чем чего-либо иного, и что никаких серьёзных отправок французских войск в Украину не будет.

Но российская сторона уже заявляла, что французские граждане уже гибли в зоне СВО. Об этом сообщалось во Франции? Какая реакция?

Ну, речь идёт о «мелочах», а не серьёзной военной дислокации. Пока это неофициально, и пока речь идёт о количествах, сопоставимых с количеством иностранных наёмников. Ни с политической точки зрения, ни с военной – это несерьёзно. Поэтому это даже не освещается, и никакой реакции нет

А о борьбе за какое политическое будущее Макрона вы упомянули?

Франция его уже не интересуют, так как он не может избираться президентом на третий срок. Речь идёт исключительно о его европейском будущем. Конечно, об этом практически никто не говорит, но это так, и никак иначе. Вариантов несколько, но на данный момент сложно сказать, куда именно он метит. Но, в любом случае, речь идёт о высших постах на уровне Евросоюза.

Какой эффект от санкций против РФ ощущается во Франции?

Вообще, все уже довольно привыкли, что на бытовом уровне всё становится дороже. И речь не идёт только о войне в России: до этого был ковид, до ковида были иные проблемы – то есть, санкции и их последствия против России – это лишь дополнительный камень в огород, который уже ими наполнен. Ничего катастрофического нет, так как и на национальном, и на европейском уровне все серьёзные проблемы покрываются дотациями, состоящими из долга.

А если условно сказать, какое соотношение лояльных к РФ и антироссийских граждан во Франции?

Если говорить о гражданах Франции, которые конкретно на стороне России, – речь идёт, наверное, о процентах двадцати. Это с учётом выходцев из чёрной и северной Африки, многие из которых, скорее, на стороне официальных позиций стран, из которых они прибыли. Естественно, и среди чистых французов и есть сторонники России. Я лично в контакте с несколькими тысячами из них. Ну, определить их точную численность нереально. Потом, намного больше тех, кто не то чтобы за Россию, но точно против Украины против её режима и против помощи последней. Таких – как минимум половина Франции. Особенно последние полгода-год, когда уже большинству совершенно ясно, что Россия в этой войне, несомненно, победит.

А что можно сказать о мягкой силе России? Она ещё возможна во Франции? Или там такая же охота на ведьм, как в восточной Европе?

Охоты на ведьм, как в восточной Европе, либо как в той же самой Великобритании, – во Франции нет. Но и о влиянии мягкой силы России говорить тоже неуместно. Так как речь идёт о привлекательности, гуманитарной политике, культуре, и так далее. Россия сегодня в состоянии войны, и какие-то культурные аспекты, естественно, ушли на третий план – особенно в глазах западного сообщества. Если оставаться реалистами: те, кто и многие годы назад хорошо относился к России, – те к ней так же относятся и сегодня. Среди тех, кто любил Россию вчера, – сегодня среди них много русофобов не найдёте. То же самое и в обратном направлении: среди тех, кто не любил Россию ранее – русофилов среди них вы уж точно не найдёте. Глупые массы, конечно, стали намного лучше относиться к Украине и ее дикарскому строю, который, скорее нужно сравнивать с самыми тёмными уголками Африки (с которой я неплохо знаком), чем с какой бы то ни было, даже самой захудалой страной Евросоюза. Но это – по вполне понятной причине промывания мозгов. Есть и иные нюансы происходящего. Ко мне не позднее как вчера обратился выходец из Западной Украины, который приехал во Францию на заработки ещё до начала войны. В начале мая его остановила полиция для проверки документов и, обнаружив, что он прибыл до войны, ему, хоть и украинцу, немедленно присудили предписание покинуть страну в течение 45 дней. И до отбытия должен ещё каждую неделю отмечаться в полиции. Этот случай не говорит о том, что попались какие-то прорусские полицейские, но лишний раз всё же показывает, что от Украины очень многие уже устали. Вот – даже копия префекторального предписания покинуть страну.

А откуда ощущение, что Украина проигрывает? Все равно ведь идут огромные вливания. Западные СМИ пишут о проблемах ВСУ, но, скорее, для объяснения трат…

Ну, простой то народ «лес видит – лес поёт»: какие бы санкции и в каких бы количествах не вводились против России – серьёзного ожидаемого результата нет. Тем более, основного: разрушить экономику России. Сколько денег и оружия не вливай, Россия хоть серьёзно и не продвигается вперёд, но и абсолютно ничего территориально не потеряла с момента, когда многие ещё были убеждены, что отбросить Россию возможно, когда считали, что Россия довольно слаба. Сегодня же, наблюдая серьёзный диссонанс между множественными декларациями западных политиков по поводу актуального состояния России и его будущего с одной стороны, и реальностью с другой стороны – кроме самых упоротых и недалёких иллюзии уже не строит никто.

А многие ли верят в угрозу, что Украина – только начало, и русские пойдут на Запад дальше?

Как это не удивительно и не парадоксально, довольно большая часть тех, кто изначально был против России, абсолютно не исключают то что российские войска могут пойти и дальше. Естественно, кроме слабоумных никто не верит в то, что Россия может напасть, к примеру, на Германию или Францию, но не исключают, что Россия может вторгнуться страны Прибалтики и в Молдову. Если я сказал парадоксально, то, конечно, было бы таковым, если не принимать в расчёт гигантскую машину пропаганды атлантистов, которые трубят о подобных нелепостях 24 часа в сутки. Как говорил Геббельс, «ложь, сказанная один раз, остаётся ложью, а ложь, сказанная тысячу раз, становится правдой». С другой стороны, оставаясь реалистами, нельзя конечно исключать и российские удары по восточной Европе, если таковая сама будет продолжать лезть в петлю в военно-политическом плане. То есть те, кто не исключает продвижение русских далее на Запад, среди них есть, конечно, часть понимающих эти реалии. Ну а потом, производить удары по определённой территории – это одно, а оккупировать и контролировать их – это совсем другое точка. И все прекрасно понимают, что никакой оккупации, к примеру, Польши даже теоретически не может быть.

В случае с Молдовой американцы, кажется, все делают для того, что спровоцировать РФ.

Да, конечно. И не только американцы. Великобритания и Франция действуют против России на территории Молдовы не менее. Французы-то уже начинают размещать военный контингент на территории. Хоть и на данный момент их количество и качество остаётся скорее символичным. Многие также прекрасно понимают, что достаточно резко обострить ситуацию в отношении Приднестровья, чтобы заставить Россию действовать на территории Молдовы. Пойдут они на это или нет – это мы узнаем в ближайшем будущем.