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29.09.2021 21:38 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Россия
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«Большое вам спасибо» – Пушилин обратился к медикам ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил врачей и профильных чиновников республики за борьбу с пандемией...

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил врачей и профильных чиновников республики за борьбу с пандемией короновируса и призвал их ещё раз приложить усилия, чтобы преодолеть очередную волну COVID-19.

Об этом он сообщил на селекторном совещании с руководителями госпитальных баз по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году мы смогли взять под контроль обстановку с распространением коронавирусной инфекции в Республике. Усилиями наших врачей, которые ежедневно совершали и продолжают совершать подвиги, были спасены тысячи жизней. Мы смогли противодействовать угрозе. Вам спасибо большое за это!» – сказал он, обращаясь к медикам.

Денис Пушилин добавил, что сейчас, во время очередной волны коронавирусной инфекции, необходимо приложить ещё большие усилия, чтобы преодолеть кризис.

«Как показывает практика, в этой схватке расслабляться нельзя. Необходимо усиление контроля за выполнением указа о введении ограничительных мер. Мы приняли решение по поводу дистанционного обучения студентов, по организации школьных каникул. Сейчас будет усилен контроль по обеспечению медицинских учреждений всем необходимым», – добавил глава государства.

Также он призвал министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, и других крупных чиновников, работа которых связана со сферой здравоохранения, регулярно выезжать «на места», чтобы постоянно владеть ситуацией и быть в курсе происходящего.

«Я планирую тоже вместе с вами посетить ряд ковидных баз, чтобы иметь представление и погружаться в те проблемы, которые мы обязаны решить. Трудно, сложно, но другого варианта действовать – у нас просто нет. Работаем!» – резюмировал лидер страны.

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