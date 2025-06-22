«Большое заблуждение»: в Европе начали догадываться о том, что в случае чего – НАТО их не спасет

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Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung публикует большой материал с критикой НАТО, обвиняя его в «слабости». Материал обозревателя NZZ Андреаса Рюеша озаглавлен так: «Большое заблуждение относительно НАТО: почему самый мощный альянс в мире слаб без политической воли».

«В течение десятилетий членство в НАТО считалось лучшей гарантией безопасности. Но Дональд Трамп вверг альянс в кризис. Поэтому стоит взглянуть на то, что действительно стоит по мифической статье 5 о взаимной помощи. По окончании Холодной войны все были убеждены, что ни один противник не отважится на военное вторжение в европейскую страну-члена НАТО. Ведь от этого защищала упомянутая статья Североатлантического договора. Сегодня, однако, эта вера пошатнулась, особенно в свете саммита НАТО, который состоится на следующей неделе — первой по возвращении Дональда Трампа в Белый дом», – говорится в публикации.

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Издание напоминает, что в статье 5 стороны договора обязуются рассматривать нападение на одного из членов союза как нападение на всех.

«Так, например, тот, кто решил напасть на маленький Люксембург, автоматически вступил бы в конфликт с США. Членство в мощнейшем военном блоке мира на протяжении десятилетий отпугивало всех противников и одновременно означало гарантию безопасности для все большего количества европейских государств: за 76 лет существования альянс вырос с 12 до 32 членов. Два последних, Финляндия и Швеция, присоединились к НАТО после российского вторжения в Украину», – пишет автор.

Однако, добавляет он, с избранием Трампа ситуация радикально поменялась.

«Верность США альянсу больше не считается само собой разумеющейся, и НАТО погружается в глубочайший кризис за всю свою историю. Проблема не в том, что Трамп угрожает выходом своей страны из альянса, как он это делал в первом сроке. Но он делает относительной обязанность США по оказанию помощи и тем самым подрывает авторитет альянса», – говорится в материале.

В лагере трампистов набирает обороты идея «спящего НАТО». В такой конструкции Америка была бы лишь «молчаливым партнером».

«Внезапно статья 5 перестала быть волшебным словом, а стала пассажем, заслуживающим более тщательного рассмотрения», – сетует автор.

«Что произойдет, например, в случае, если Кремль решит захватить сухопутный короткий коридор протяженностью 65 километров, ведущий к русскому Калининградскому анклаву? Чтобы создать такое соединение, России пришлось бы напасть на члена НАТО Литву, вероятно, также на Польшу. Эти две страны немедленно обратились бы за помощью к союзникам. Однако Договор НАТО ни в коем случае не говорит, что в таком случае все члены альянса автоматически вступают в войну против России. Союзники даже не обязаны оказывать военную помощь», – утверждает автор статьи.

Статья 5, пишет он, удивительно расплывчата. Члены НАТО могут по своему усмотрению решать, насколько далеко они готовы зайти в поддержку подвергшихся нападению союзников. Вместо отправки войск некоторые могут ограничиться материальной помощью или даже экономическими санкциями.