Большого стратегического наступления в ближайшее можно не ждать – Алкснис

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Ни у российской армии, ни у вооруженных формирований Украины нет в настоящее время крупного перевеса в силах.

Об этом в эфире «Телеканала Сталинград» заявил бывший депутат Верховного совета СССР, полковник в отставке Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для наступления необходимо создать перевес, прежде всего в живой силе. Есть определённые стандарты, считается, что для успешного наступления необходимо превосходство в живой силе хотя бы три к одному. Но такого превосходства у нас нет. Это значит, что серьёзная стратегическая наступательная операция вряд ли состоится. Если что и будет, то всё то же самое – атаки в лоб на определённых направлениях. Мы будем нести потери, будем выдавать за большое достижение продвижение на 100-200 метров в сутки. А провести что-то вроде Сталинградской операции, или операции Багратион 1944 года в Белоруссии, вряд ли это будет», – считает Алкснис.

Он добавил, что преимущество Запада в средствах технической разведки не позволяет России провести подготовку к крупному наступлению незаметно для противника.

«Кроме того, сегодня техническая разведка США и их союзников контролирует буквально передвижение автомобилей в прифронтовой полосе. А для наступления необходимо создавать ударные группировки. Если б они были созданы, то уже бы во всех западных СМИ и заявлениях политиков звучали предупреждения, что Россия готова перейти в наступление. Но пока таких громких заявлений нет. Соответственно, не получится прятать где-то под землёй ударные группировки, чтобы они потом вылезли и пошли в атаку. Но подождём, посмотрим», – резюмировал полковник в отставке.