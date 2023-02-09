Большого стратегического наступления в ближайшее можно не ждать – Алкснис

Владимир Гладков.  
09.02.2023 17:00
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ни у российской армии, ни у вооруженных формирований Украины нет в настоящее время крупного перевеса в силах.

Об этом в эфире «Телеканала Сталинград» заявил бывший депутат Верховного совета СССР, полковник в отставке Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни у российской армии, ни у вооруженных формирований Украины нет в настоящее время крупного...

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«Для наступления необходимо создать перевес, прежде всего в живой силе. Есть определённые стандарты, считается, что для успешного наступления необходимо превосходство в живой силе хотя бы три к одному.

Но такого превосходства у нас нет. Это значит, что серьёзная стратегическая наступательная операция вряд ли состоится. Если что и будет, то всё то же самое – атаки в лоб на определённых направлениях. Мы будем нести потери, будем выдавать за большое достижение продвижение на 100-200 метров в сутки.

А провести что-то вроде Сталинградской операции, или операции Багратион 1944 года в Белоруссии, вряд ли это будет», – считает Алкснис.

Он добавил, что преимущество Запада в средствах технической разведки не позволяет России провести подготовку к крупному наступлению незаметно для противника.

«Кроме того, сегодня техническая разведка США и их союзников контролирует буквально передвижение автомобилей в прифронтовой полосе. А для наступления необходимо создавать ударные группировки. Если б они были созданы, то уже бы во всех западных СМИ и заявлениях политиков звучали предупреждения, что Россия готова перейти в наступление.

Но пока таких громких заявлений нет. Соответственно, не получится прятать где-то под землёй ударные группировки, чтобы они потом вылезли и пошли в атаку. Но подождём, посмотрим», – резюмировал полковник в отставке.

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