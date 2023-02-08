«Большого значения не имеет» – на украинском радио оправдывают отступление из Бахмута-Артемовска

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Гарнизон ВСУ планирует отступать из Артёмовска (Бахмута) по сценарию «отхода» из Северодонецка и Лисичанска. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-боевик «АТО», украинский военный эксперт Алексей Гетьман.

Выступающий признал возросшую маневренность российских войск, которые концентрируют удар на выявленных разведкой слабых местах в украинской обороне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно отдать им должное, что они научились быстро перемещать свои войска… Там работает аэроразведка, штурмовые группы, поэтому, когда они выяснят, где они продвинуться, и туда они будут направлять большое количество людей, техники, и делать более мощные артобстрелы. К сожалению, мы это ожидали, мы об этом много говорили, мы это знали, по большому счёту, готовились, но нужно понимать, что в некоторых местах нам всё-таки придётся отходить для того, чтобы сохранять жизни своих людей, технику, патроны. Потому что мы не русские – держаться ща название какого-то города», – сказал Гетьман.

Ожидаемо одним из первых городов-кандидатов он назвал Артёмовск.

«Если, упаси Боже, с Бахмутом произойдёт такая ситуация, что невозможно будет туда поставлять людей, технику и патроны, то, конечно, мы будем отходить, нет смысла там класть тысячи людей. Хотя, Бахмут с военной точки зрения как какой-то плацдарм большого значения не имеет, а второе – до Константиновки и далее на запад у нас построены фортификационные сооружения, на которые мы можем отойти. Почему мы там стоим, чтобы перебить как можно больше врага. Мы сковываем силы противника на одном направлении и наносим ему существенный урон. Но если им удастся продвинуться так, чтобы перекрыть нам дороги снабжения, то, естественно, будет команда на отход. Мы так делали в Лисичанске и Северодонецке, когда едва не попали в окружение», – рассказывал экс-боевик.