Большой Брат, который всегда с тобой: Пол-Украины шпионит на Путина, остальные ловят «шпионов»

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Новости Украины

После увольнения генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова по Украине предсказуемо прокатилась волна задержаний, арестов, обысков и просто тупого закошмаривания потенциальных несогласных вне всяких правовых процедур.

Оно и понятно: сам Зеленский по горячим следам сдачи в утиль друга детства анонсировал масштабные чистки в СБУ – для начала полетят 28 руководящих голов. И это, как назидательно добавил уже секретарь СНБО Данилов, не конец истории:

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«Давайте более спокойно к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее увольнение. Мы будем видеть определенные процессы. Это жизнь, она не может останавливаться».

Понятно, что оставленные один на один перед такой перспективой служивые носом роют чтобы и самим реабилитироваться и не попасть под косу репрессий, и план по шпионам и диверсантам перевыполнить. В Виннице, Одессе, Славянске людей гребут сотнями, выискивая среди них наводчиков российских ракет.

А в Николаеве местный гауляйтер Ким вообще додумался до масштабной общегородской охоты на ведьм, пригрозив шерстить закрытый на два дня на въезд-выезд город в поисках «коллаборантов».

Как это все соотносится с украинским законодательством даже военного времени? А примерно никак. Впрочем, это никого особо и не беспокоит. Более того, по бюджетным учреждениям и организациям пошла волна странного анкетирования для выявления потенциальных предателей и пособников «страны-агрессора».

Людей в штатском прямо как в благословенные времена застоя, интересует, выезжали ли анкетируемые заграницу, имеют ли там родственников, недвижимость или двойное гражданство. В списке «нежелательных» такие страны как Россия (в первую очередь речь идет о посещении Крыма), Сербия, ДНР, ЛНР и – почему-то – Болгария.

Бонусом украинским бюджетникам предлагается высказать свое отношение к текущим событиям в стране (то есть по факту пройти тест на «свой-чужой») и настучать на своих коллег, которые в личных беседах позволяли себе выражать пророссийские или любые другие неодобряемые взгляды.

Доносительство поставлено на широкую ногу, промышленный поток и обеспечено самыми последними разработками в области цифровизации.

В онлайн-приложении «Дия», устанавливаемом на телефоны украинцев в добровольно-принудительном порядке (именно через него оказываются основные госуслуги и выдаются электронные и ковидные паспорта) есть даже специальный чат-бот для доносов под названием «Е-ворог». Власти с гордостью отчитываются о миллионах поступающих туда доносов. Практически оруэлловский мир. Большой Брат, который всегда с тобой – в твоем смартфоне.

Понятно, что в такой атмосфере не может родиться ничего здорового. Зато она способствует росту всеобщей подозрительности. Именно так затравили студентку из Белой Церкви Эльвиру Хоменко, написавшую на свою беду в инстаграме, что не донатит ВСУ.

«Ее отчислили. Студентка 4 курса училась на факультете ветеринарной медицины. Она написала, что не ест мяса, не поддерживает убийства и войну. За свои слова девушка поплатилась – ее отчислили из вуза и поставили в известность о ее посте СБУ и полицию», – сообщает УНИАН, радуясь росту сознательности и гражданской активности громадян.

История Хоменко – другим наука. Выражать вслух свои истинные взгляды, если они противоречат генеральной линии – чревато. Потому и не выражают. Сегодня на Украине как и во времена Тараса Шевченко «Від молдованина до фіна на всіх язиках все мовчить».

Поэтому не спрашивайте, куда подевались вменяемые украинцы и не удивляйтесь, когда слышите, что 90 % жителей Незалежной против любых уступок и за войну до победного. Хотя, безусловно, упоровшихся на почве войны тоже до неприличия много, и этот факт отрицать не стоит. Именно этот запрос активной части общества при заткнутых кляпом цензуры ртах сторонников мира и гонит Зеленского и ВСУ вперёд.

А пока обещанное контрнаступление не началось, охранка активно зачищает тылы от крамолы. Уже упоминавшийся Данилов в интервью Украинскому радио нахваливает контрразведку – мол, та «блестяще подготовилась к полномасштабному российскому вторжению», нейтрализовав множество людей, которые бы должны были активизироваться на стороне России после 24 февраля.

«Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и нашей страны. А после 24 февраля они как-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. И мы сейчас не можем обществу обо всех отчитываться, но то, что делает наша контрразведка, а особенно в последнее время – это впечатляет. И за это им большое спасибо и почет», – засказал Данилов.

За этими его словами фактическое признание в невидимой обществу, но масштабной кампании по запугиванию и террору, затронувшей тысячи лидеров мнений. Которые сегодня – правильно! – молчат.

Грозит Данилов и «коллаборантам и гауляйтерам на оккупированных территориях», обещая им месть со стороны подготовленных диверсионно-террористических групп, пафосно именуемых в Киеве «украинскими партизанами».

И, как вишенка на торте, видимо возомнив себя Берией при Сталине, Данилов анонсировал созыв в скором времени Ставки верховного главнокомандующего, где, в частности, и рассмотрят «вопрос действия российской агентуры в Украине во время полномасштабной войны».

Украинские националисты и сочувствующие им российские либералы-антисоветчики любят рассуждать про сталинский СССР в том ключе, что там «полстраны сидело, а вторая половина – охраняла сидевших». Но ведь нынешняя Украина, если смотреть на нее под таким углом зрения, ничуть не лучше. При сохранении нынешних темпов охоты на ведьм, в ней скоро останутся лишь российские агенты и охотники на них.