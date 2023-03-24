«Большой игрок включается в большую игру», – львовский пропагандист о визите Си Цзиньпина в Москву

Анатолий Лапин .  
24.03.2023 19:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 106
 
Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина говорит о том, что в «большую игру» на геополитической арене вступает большой игрок. Основное содержание переговоров между президентом России и лидером Китая остались за закрытыми дверьми, но говорить о том, что Россия проиграла и превратилась в китайскую колонию, не приходится.

С таким признанием в эфире львовского телеканала «НТА» выступил местный пропагандист и отпетый русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина говорит о том, что в «большую игру»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Все основное делается кулуарно, все самое основное делается за дверьми и вне микрофона… И я думаю, что это только начинается. В эту большую игру вступает большой игрок. И как раз все усилия Запада связаны с тем, чтобы он не вступил выразительно на стороне России как центра всемирного зла…

Сейчас легко сорвать аплодисменты трибун болельщиков и сказать, что все, Россия превращена в ресурсную колонию Китая, она уже все – юань зашел, – он зашел, но этот юань все равно будет работать на усиление российского бюджета, и таковы реалии. Говорить о том, что завтра Китай заберет Дальний Восток и Сибирь, о чем все мечтают – это может произойти в какой-то исторической перспективе, но не думаю, что завтра, и не думаю, что до завершения нашей войны», – печально резюмировал Дроздов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть