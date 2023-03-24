«Большой игрок включается в большую игру», – львовский пропагандист о визите Си Цзиньпина в Москву

Визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина говорит о том, что в «большую игру» на геополитической арене вступает большой игрок. Основное содержание переговоров между президентом России и лидером Китая остались за закрытыми дверьми, но говорить о том, что Россия проиграла и превратилась в китайскую колонию, не приходится.

С таким признанием в эфире львовского телеканала «НТА» выступил местный пропагандист и отпетый русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Все основное делается кулуарно, все самое основное делается за дверьми и вне микрофона… И я думаю, что это только начинается. В эту большую игру вступает большой игрок. И как раз все усилия Запада связаны с тем, чтобы он не вступил выразительно на стороне России как центра всемирного зла… Сейчас легко сорвать аплодисменты трибун болельщиков и сказать, что все, Россия превращена в ресурсную колонию Китая, она уже все – юань зашел, – он зашел, но этот юань все равно будет работать на усиление российского бюджета, и таковы реалии. Говорить о том, что завтра Китай заберет Дальний Восток и Сибирь, о чем все мечтают – это может произойти в какой-то исторической перспективе, но не думаю, что завтра, и не думаю, что до завершения нашей войны», – печально резюмировал Дроздов.