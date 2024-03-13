На Украине полно представителей вооруженных сил НАТО, в частности США, которые обучают ВСУ в управлении переданными системами вооружения, обеспечивают логистику и обслуживание таких систем. Кроме того, присутствуют представители спецслужб, выполняющих задачи под «черным флагом».

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там есть различные типы вооруженных сил, в которых участвуют люди. Война от имени Украины со стороны США, Великобритании, Европы. Некоторые из них связаны со специальными операциями ЦРУ, так что они не в счет, они не признаются, они являются секретными – в том смысле, что о них никогда не должно быть известно. И некоторые из них, как мне кажется, на самом деле находятся довольно близко к месту ведения боевых действий. Не думаю, что они нажимают на спусковые крючки, но они определенно участвуют в руководстве украинскими операциями. Кроме того, там несомненно находится контингент войск НАТО, включая американцев, которые дают советы, координируют логистику, проводят обучение. И, наконец, самое главное, у вас есть подрядчики, наемники, поставщики, кем бы они ни были. Это самая важная составляющая здесь, и именно об этом говорят меньше всего. Соединенные Штаты и НАТО предоставили Украине множество различных типов систем вооружения, которые Украина не может эксплуатировать без помощи этих подрядчиков. Подрядчики необходимы для обслуживания систем, они нужны для того, чтобы помогать управлять системами, они нужны для обучения украинцев тому, как управлять системами и поддерживать их в рабочем состоянии», – отметил он.

«Таким образом, там находится очень большой контингент западных войск, войск НАТО, войск США, контрактников, сотрудников служб специальных операций, которые позволяют украинской армии сражаться таким образом, чтобы, если бы их там не было, это привело бы к серьезным последствиям – и украинцы оказались бы еще дальше на задворках, чем сейчас», – заключил Хо.