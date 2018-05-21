21.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Большой небрат следит за тобой: Захарова рассказала о паспортах украинских депутатов и чиновников

В МИД РФ знают об украинских депутатах и чиновниках, имеющих паспорта других государств, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель российского внешнеполитического Мария Захарова.

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«Мы знаем, какое количество депутатов Рады имеют паспорта других государств. Знает ли об этом народ Украины? Мы знаем, какое количество видов на жительства имеется на руках у членов правительства. Я уже не говорю о мэрах крупных городов, руководителей основных корпораций и так далее», – сказала Захарова.

Ее возмутило то, что СБУ продемонстрировала в качестве доказательства “госизмены” главного редактора «РИА Новости Украина» его российский паспорт и наличные деньги.

«Я надеюсь, что представители силовых служб не остановятся и начнут проводить рейды не только среди журналистов, но и среди депутатов Рады. Можно потом перейти на уровень еще выше, пройти по членам правительства, по руководителям корпораций. По тем людям, которые работают с секретными украинскими документами. Может потом, они выложат фотографии денег, выделенных грантов и, самое интересное и сладкое – паспортов и гринкарт других государств. Не очень уважаемые силовики Украины, люди какого подданства и гражданства вами управляют?», – сказала Захарова.