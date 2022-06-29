Большой обмен пленными с Украиной: отдали поломанных «азовцев» – спасли наших

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Новости Украины

ДНР и Украина провели обмен пленными, в котором донецкая сторона передала Киеву нацистов «Азова» – наиболее тяжелораненых и лишившихся конечностей.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что домой из украинского плена вернулись 144 бойца ДНР и РФ. Столько же человек передали Украине.

«Несколько из них – рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями», – подчеркнул глава ДНР.

В то же время он напомнил, что основная задача – спасение наших бойцов.

«У врага оказались очень ценные военнослужащие. Среди освобожденных есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», – добавил Денис Пушилин.

Кроме того, по его информации, среди освобождённых два российских лётчика, попавших в плен ещё в марте.

Однако ранее украинская сторона сообщила, что среди переданных Украине пленных почти полсотни «азовцев».

«Из 144 освобожденных – 95 защитников «Азовстали». Среди них – 43 военнослужащих полка «Азов». В целом освобождено: 59 бойцов Национальной гвардии; 30 – Военно-морских сил; 28-Вооруженных сил Украины; 17-Государственной пограничной службы Украины; 9 – Территориальной обороны; 1-Национальной полиции Украины», – пишет ГУР Украины.

При этом на Украине тщательно подготовились к освещению данного обмена именно с упором на количество освобождение националистов.

«Не исключен вброс для выравнивания трещащего по всем швам инфополя», – считает военкор Юрий Котенок.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов также отмечает, что запоздалое заявление об обмене фактически послужило передачей информационной инициативы противнику.

«Почему враг заранее готовил информационное поле, ещё за несколько дней до обмена, и в сети есть материалы по этому поводу, а мы как всегда проигнорировали важность информационки? И зачем мы отдали азовцев, хоть и безвозвратно покалеченных, когда у нас других тысячи?» – задаётся вопросом Безсонов. «Если это было принципиальное условие врага, из-за чего обмен долго не мог состояться, то может оно того стоит. Нет ничего важнее жизни и здоровья русского солдата. Но какого фига мы не подготовились информационно?» – добавил замминистра.

При этом, по его словам, то, что именно глава ДНР взял на себя смелость и ответственность заявить об этом и разъяснить детали обмена, это очень хорошо.

«Но для такой ситуации этого недостаточно. Конечно, это не от него зависело. Уверен, что он об этом также узнал в последний момент. А 144 русских солдата и офицера, вернувшихся из плена — действительно отличная новость. Поздравляю ребят!» – заключил Безсонов.

Военный обозреватель Борис Рожин поднял майскую повестку и выяснил, что количество раненых «азовцев» вмещается в объявленную украинской стороной цифру.

«Всего с «Азовстали» в больницу Новоазовска было вывезено 53 тяжелораненых ВСУшников и нациков из «Азова», остальных вывозили в Еленовскую и другие колонии ДНР, часть из них позднее вывезли в Россию. Общее же число раненых сдавшихся на «Азовстали» составляло 80 человек. Исходя из заявлений Пушилина, что меняли раненых и инвалидов без конечностей, похоже, что поменяли большую часть тех, кого вывезли после капитуляции в Новоазовск», – написал в своём тг-канале Рожин.