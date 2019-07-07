Большой переполох в Одессе: Зеленский, заложницы и жутко отважный мэр

07.07.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, скажите мне честно: вы верите в удивительные совпадения? – Типа, не успел новый глава государства и пару часов провести в городе, как его мэр — уже не без прямо-таки голливудского успеха, сыграл роль отчаянного Брюса Уиллиса, сверкая своей мужественной лысиной?

-О, и я говорю, что-то здесь таки сильно отдаёт дешевыми штатовскими боевиками прошлых лет. Судите сами…

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…Поутру в Одессу заявился мосье президент Зеленский, обещавший представить городу нового губернатора. Однако – все ограничилось его поздравлением и награждением моряков нашего карманного флота по случаю Дня ВМСУ, а заодно — и посещением кораблей интер… пардон, дружественных флотов НАТО, которые здесь учат нас, как любить родину чужими руками в рамках учений «Си-Бриз 2019».

Само собой, среди сопровождавших его лиц был и мэр Одессы Геннадий Труханов, нервно предвкушавший продолжение оглашения приговора по уголовному делу о коррупции… И вот!

На Пересыпи, на улице Черноморского казачества (б. Московская) около 11 часов утра неким террористом было захвачено отделение ломбарда «Готивочка». Злодей взял в заложницы двух сотрудниц оного заведения, без лишней скромности требуя… миллион долларов и вертолет!

Ну не чистый ли Голливуд?

И тут же, в качестве переговорщика, как киногерой, возник тот же пан мэр Труханов, предложивший обменять себя на жертв наглого террориста. В ходе переговоров негодяй снизил свои нездоровые претензии до 100 тысяч все тех же американских «уёв», от вертолета, однако, не отказавшись…

В итоге же – полиция без шума и пыли, взяла его, вломившись через окно, в ходе аккуратно проведенной операции «Гром». К счастью, обошлось без жертв, и обе девушки целы и невредимы. Как выяснилось, юный уроженец Одесской области, взявший заложниц, был вооружен аж… холодным оружием, не удосужившись даже заготовить огнестрел, не говоря уж о взрывчатке или хоть гранатах. И это – в то время, когда оные орудия смерти благодаря «ветеранам АТО» стоят немногим больше килограмма черешни…

Вот я вас и спрашиваю, уважаемые граждане, вы верите в столь дивные и знаковые совпадения, когда во время визита президента мэр города проявляет невиданную отвагу. И кто теперь посмеет завтра или послезавтра таки вынести столь мужественному и самоотверженному человеку обвинительный приговор?!

И почему-то, вспоминается мне мрачная песенка из гениального фильма Геннадия Полоки «Интервенция», которую пел бандит Филька-анархист, блистательно сыгранный Ефимом Копеляном.

Помните – «Гром прогремел, золяция идеть, губернский розыск рассылает телеграммы, что округа переполнута ворами, что наступил критический момент и заедает темный элемент!».