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В ответ на разрешение Киеву наносить удары по «старым» территориям России, Москва начнёт поставки современного оружия самым непримиримым врагам США.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент

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«Русские уже заявили, что для них ракетные удары по их территории – это красная линия, и что они ответят. В отношении британцев и французов они ясно дали понять, что готовы ответить на их территории. Я не думаю, что они нападут на американские военные объекты в Европе. Но они ясно дали понять, что собираются поставлять современное оружие нашим врагам. Очевидно, Северная Корея – одна из таких сторон, но КНДР контролируют свои Вооружённые силы, и в данный момент не находятся в прямой военной конфронтации с США», – отметил аналитик.

«Но по всему миру есть другие лица, которые только и ждут возможности атаковать американцев. И о них нельзя сказать то же самое. Думаю, именно это сейчас и происходит. В течение следующих месяцев мы начнём наблюдать атаки на американские базы. И мне жаль говорить об этом, но есть очень большой шанс, что американцы умрут. Без сомнения, американцы будут осведомлены о роли русских, и будут массовые жалобы общественности», – резюмировал Меркурис.