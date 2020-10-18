18.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Россия, Энергетика
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Большой торг с Лукашенко начался – на кону акции НПЗ


Россия может потребовать от Белоруссии приватизировать нефтеперерабатывающие заводы в интересах российских компаний в обмен на компенсацию налогового маневра, то есть выплату белорусским НПЗ таких же компенсаций, как и российским.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия будет просить еще что-то в обмен на подобные преференции. Почему мы должны из своего бюджета субсидировать НПЗ на территории другого государства?

Российским компаниям принадлежит только неконтрольный пакет в Мозырском НПЗ, а весь Новополоцкий НПЗ принадлежит Белоруссии. Россия может согласиться выделять надбавку белорусским НПЗ, но в обмен потребует их приватизации в пользу российских компаний.

Для России открылось окно возможностей влиять на Беларусь, и она ими воспользуется. Я думаю, что торг начался», – сказал Юшков.


Напомним, налоговой маневр предполагает обнуление экспортной пошлины к 2024 году. Белоруссия, которая получала российскую нефть без пошлины, потеряет преимущества для своих нефтепродуктов на внешних рынках.

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