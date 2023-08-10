«Большой трудовой фронт» – Корнилов рассказал о судьбе послевоенной Украины

Вадим Москаленко .  
10.08.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Строительство, Украина


Расплачиваться за западную «помощь» киевскому режиму будет тот осколок Украины, который может остаться после завершения СВО.

Об этом в эфире телеканала «Белта» заявил политический обозреватель, историк Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Расплачиваться за западную «помощь» киевскому режиму будет тот осколок Украины, который может остаться после...

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«Насчёт того, кто будет за это [западную «помощь»] расплачиваться, потому что львиная доля якобы помощи приходит в виде кредитов – будущая власть Украины, если от неё что-то останется.

И тут я не завидую тем, кто будет во главе этого государства, как бы оно ни называлось и в каких бы границах ни сохранилось, поскольку мы знаем позицию Запада. Это – Россия добрая душа, может списать кредиты какой-нибудь стране. Американцы же практически никогда так не поступали. Они будут требовать своих денег», – сказал Корнилов.

Он отметил, что даже чернозёмы и сельскохозяйственные угодья уже не используешь из-за загрязнения обеднённым ураном и большого количества мин.

Корнилов подчеркнул, что в то же время отошедшие к России территории будут активно отстраиваться – это уже происходит.

«Конечно, те земли, которые вошли, и, возможно, в будущем войдут в состав РФ, будем отстраивать. Само собой, это предстоит России делать. Этот процесс уже идёт, восстанавливается Мариуполь. Тут предстоит большой трудовой фронт.

Но мы говорили о долгах государства Украины. Ясное дело, что не Россия будет за них расплачиваться. То, что останется от этого государства – его судьба точно незавидная», – резюмировал политолог.

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