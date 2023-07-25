«Большой войной уже попахивает»: Госдума одобрила повышение призывного возраста

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Госдума РФ приняла сегодня в окончательном третьем чтении закон о повышении призывного возраста до 30 лет. При этом те, кому уже исполнилось 27 лет, под действие нового закона не попадут.

Изначально планировалось поднять и нижнюю планку призывного возраста, с 18 до 21 года, однако в ходе обсуждения закона от этого отказались, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил изменения концепции закона сложной демографической ситуацией в России.

«Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить… Да некого будет потом защищать!», – сказал Картаполов.

По мнению депутата-коммунистки Нины Останиной, такая резкая смена аргументации вызывает недопонимание среди призывников и их родителей, а «отсутствие четких правил игры» приводит к ненужному напряжению в обществе.

«Изначально речь шла не о расширении возрастных рамок, а лишь об их смещении с 18-27 лет до 21-30 лет. Сейчас же предлагается установить призывной возраст с 18 до 30 лет. Внесение в последний момент поправок, коренным образом меняющих суть законопроекта, граждане посчитают попыткой ввести их в заблуждение», – заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Член его фракции председатель партии «Родина» Алексей Журавлев с ним не согласен.

«Служить в армии в России должны все. Я вообще поднял бы призывной возраст не до 30 лет, как предлагается сделать сейчас, а до 40, а то и до 50. Держат же сейчас оборону на фронте те, кому далеко за – и неплохо. Если ты принял для себя решение жить и работать в Российской Федерации, другого пути быть не может, обязательно должен отдать Родине и свой священный долг, не важно, какой у тебя возраст или семейное положение», – сказал он.

В итоге против законопроекта проголосовали 13 депутатов, воздержалось 28, не голосовало 74.

«Ок. Давайте начнём с детей депутатов и прочих всем в стране владеющих “элитариев” – пусть покажут пример детям тех, кто не является владельцем “заводов-пароходов”, но давно на фронте. Массовый героизм советского периода невозможен там, где одним – Куршевель и Дубаи, а другим – станок и окопы…», – прокомментировал закон в своем тг-канале военкор участник штурма Мариуполя Геннадий Дубовой.

«По всем признакам выбрана стратегия воевать людьми, как в Первую мировую. При этом, увы, наши рекомендации по призыву на фронт, в первую очередь, представителей 5-миллионной армии силовиков и детей высокопоставленных чиновников остаются пока не принятыми к реализации. Ну тогда будем воевать тем личным составом, который есть. Все мы. Блогеры и их подписчики, ипотечники, одним словом – глубинный народ. И руководство страны», – иронизирует доктор политических наук Игорь Скурлатов.