Большой жабогадюкинг в Одессе: Нацисты внезапно испугались ОНР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У профессиональных украинцев, закрепленных за Одессой, зрадющая зрада и аларм. В действиях местной власти они усмотрели… создание Одесской Народной Республики.

Ну, собственно, какой власти, если глава областной военной администрации Максим Марченко был уволен еще месяц назад — 15 марта, а с назначением нового главклоун не мычит, не телится. Ситуация парадоксальная, но факт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Нет, бывший командир карательного батальона «Айдар» — ни в борщ, ни в Красную армию был в Одессе, но ведь с точки зрения Киева, тем более во время войны, это должно рассматриваться как нонсенс, а уж патриотам и вовсе серпом по шароварам…

Но самое смешное, это как они до ОНР додумались!

Во-первых, случилась бурная реакция на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой:

«Россия верит в то, что Одесса сможет освободиться от гнета украинских неонацистов».

А также на фразу дизайнера и блогера Артемия Лебедева:

«Прошу российские войска не возвращаться без Одессы».

Тут нацики так рассвирепели, что тут же постирали имя Лебедева с им же и разработанных логотипов города.

И вот на этом всем фоне первый заместитель начальника Одесской ОВА Борис Волошенков вдруг берет и… сам себя назначает и.о. губернатора. Волошенков — отставной генерал СБУ, а при Союзе сотрудник КГБ. То есть с руками и ногами подпадающий под закон «Об очищении власти», люстрацию. Тут-то у патриотов и сложились пазлы — никак эти действия тоже Лебедев нашептал?..

«Борис Волошенков, старый кэгэбист и ватник, который вместе с мэром Трухановым возлагал цветы к памятнику советской оккупации Одессы, сам назначил себя исполняющим обязанности главы ОВА. Сын Волошенкова Дима — известный в Одессе участник «русской весны» 2014 года, член «Партии регионов» и весь соответственный набор, также всегда занимал разные должности в администрации. Поэтому возникает вопросов больше, чем ответов…Что это за самопровозглашение себя главой? Это такая реализация угроз кремлевских пропагандистов, Одесская Народная Республика? И вообще, как и кто этого сепара во время войны назначил на должность первого зама?», — возмутился активист Павел Кириленко, начинавший свой «активизм» в качестве председателя одесской ячейки «Свободы».

К тому же наци-кодла тут же вспомнила и председателя облсовета Григория Диденко, к слову, депутата от «Слуги народа», который прилюдно отказывается говорить на мове. Его зама Вадима Шкаровского, который называл тероборону бандформированием, во всех бедах Украины винил националистов и два майдана, но потом пригрелся под крылом гауляйтера Марченко.

Что уж говорить об их советнике, в прошлом верном ленинце секретаре райкома КПСС на излете СССР Сергее Гриневецком (возглавлял ОВА до Марченко).

Ну и Николай Скорик, еще один экс председатель Одесского облсовета, возглавлявший его во времена Януковича и сливший СБУ паспортные данные участников Русской весны, в спину дышит. Хотя компания что ни на есть в украинском духе — предатель на предателе, приспособленец на приспособленце.

«Интересно, чей заказ выполняют эти лица? Говорят бывших ОПЗЖшников, которые до сих пор присутствуют в руководстве совета, и в частности их куратора Скорика. Это фактически месть за декоммунизацию и препятствование деколонизации, один из этапов которой мы прошли, убрав из публичного пространства катькин столб [памятник Екатерине II]. Я готовлю обращение в СБУ, потому что это вообще вне всех возможных пониманий, особенно во время войны», — филигранно влился в собачью свадьбу глава местного отделения института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

Но, как передал ряд украинских СМИ со ссылкой на анонимный источник в ОВА, «то, кому переходит право подписи в случае отсутствия (отставки) начальника ОВА, обычно регламентирует документ под названием «Распределение обязанностей между главой и его заместителями».

В большинстве областей временно исполняющим обязанности в таких случаях становится первый зам. Но в Одессе такого пункта просто нет — распоряжение подписывал Максим Марченко, который ЗАБЫЛ включить соответствующее положение.

У президента с новым главой администрации пока не определились, брать на себя ответственность за назначение исполняющим обязанности Волошенкова Офис не хотел, поэтому его просто заставили назначить самого себя».

Как говорится, новость, в которой прекрасно все. Марченко забыл, Зеленский забил. В принципе, так они всегда и относились к Одессе.

Кроме случаев, когда надо массово загребать одесситов на фронт на убой. А вот как твари сейчас дрг на друга заявления в СБУ писать начнут и самоназначаться при безвластии — совсем другое дело. Болею за все команды.

Потому что когда они заняты разборками друг с другом, то хоть временно людей не кошмарят.