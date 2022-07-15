Болсонару завуалированно предложил Зеленскому сдаться русским

15.07.2022  08:56 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Бразилия, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как завершить войну Украины против России, и пообещал поделиться своими мыслями с главой киевского режима Владимиром Зеленским, с которым он проведет телефонный разговор на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters, цитирующее бразильского лидера.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как завершить войну Украины против России, и...

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«Я скажу ему (Владимиру Зеленскому – Ред.) свое мнение, что я думаю. Решение проблемы этой войны. Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу», – туманно заявил Болсонару.

Он добавил, что его мнение связано с примером окончания войны между Аргентиной и Великобританией в начале 80-х годов минувшего столетия.

На 18 июля у Болсонару запланирован телефонный разговор с Зеленским. Он сказал, что глава киевского режима первым обратился к нему, и он согласился поговорить.

Напомним, Аргентина и Великобритания вели военный конфликт в 1982 году из-за суверенитета над Фолклендскими островами в южной Атлантике, известными в Аргентине как Мальвинские острова. Конфликт начался в апреле 1982 года, когда аргентинские войска высадились на островах, контролируемых Великобританией, и Великобритания направила военно-морскую оперативную группу, чтобы отбить их. У плохо оснащенных аргентинских войск было мало шансов, и два месяца спустя Аргентина сдалась.

Напомним, Бразилия, хотя и осудила российское втордение на Украину, однако отказалась вводить против России экономические и политические санкции.

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