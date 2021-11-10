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10.11.2021 10:36
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
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Болтенков: Авиация и корабли США могут толкнуть Зеленского к наступлению на ЛДНР

Новости УкраиныЗашедший в Черное море штабной корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney может оказать...

Зашедший в Черное море штабной корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney может оказать поддержку Украине в случае наступления ВСУ в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет военной эксперт Дмитрий Болтенков.

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Он обращает внимание, что Mount Whitney — это представитель очень редкого типа, корабль управления и связи, с которого можно управлять группировкой разнородных сил фронтового масштаба межнациональных сил.

«Если Киев соберется решить проблему юго-востока силовым способом, на основе этого штабного корабля может быть создана группировка международных сил с привлечением Украины и Грузии, которой трудно будет отказать в помощи своим партнерам. Резкая активизация деятельности стратегической авиации США также способствует эскалации конфликта. Известно, что 6 ноября пара американских бомбардировщиков B-1B совершила полет в Черном море. Эти самолеты несут на борту крылатые ракеты LRASM, на борту двух таких машин могут быть подвешены 48 ракет», – отмечается в материале.

Автор также отмечает, что буквально 8 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал направить России «четкий сигнал» от Киева и Вашингтона, что у страны есть союзники, которые «заставят Кремль заплатить высокую цену в случае расширения агрессии России против этой страны».

«Активизация сил США и НАТО в Черноморском регионе и рост количества боестолкновений на юго-востоке Украины может подтолкнуть Зеленского к силовому решению конфликта в Донбассе. Но будут ли оправданы надежды о поддержке? США не раз бросали своих союзников в самый тяжелый момент. Достаточно вспомнить видеорепортажи из Афганистана. В любом случае серьезное военное противостояние на Украине будет иметь серьезные последствия для всего мира», – предупреждает Болтенков.

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