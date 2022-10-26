Болтенков: России не хватает высокоточного оружия. Проблему нужно срочно решать

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На российских складах не хватает высокоточных видов вооружений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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Он говорит, что вмешательство Запада сделало СВО затяжной, и, чтобы победить, России необходимо перевести оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы и по многим позициям кратно увеличить выпуск.

«У нас любили шутить, что советских запасов снарядов на складах хватит не на одну мировую войну. Это, может, и верно для танковых и гаубичных боеприпасов, минометных мин. Но на этих старых складах не найти новейших высокоточных ракет, которые должны обеспечить нам доминирование в бою, зенитных ракет для современных комплексов ПВО, способных сбивать залпы HIMARS. Все это надо производить, причем такими темпами, чтобы вовремя восполнять расходы в бою и создавать резервы», – сказал Болтенков «Известиям».

По его словам, проблемы есть даже с базовыми вещами.

«У нас имеются отличные комплекты экипировки «Ратник» для солдат. Но до начала СВО по финансовым причинам ими не успели оснастить всю армию. Понятно, что при прежних темпах закупки — 50 тыс. комплектов в год — все 300 тыс. резервистов их дождутся нескоро. Нужно срочно увеличивать выпуск на порядок. И пути для этого есть», – считает аналитик.

Он предлагает отказаться ради долгих бюрократических процедур, что ускорить работу военного производства.

«В военное время всегда начинали ускорять и оптимизировать процессы производства и разработки, «срезать углы», избавляться от бесполезной бюрократии. Всегда ли необходимы все эти многомесячные процедуры лицензирований, сертификаций и согласований в то время, как военные на передовой просят современного оружия? Максимальное ускорение выпуска и налаживание производства будет одной из основных задач нового координационного совета», – резюмировал Болтенков.