Болтенков: Учения НАТО в Черном море оказались пиар-ходом

Новости Украины

Во время внезапных учений ВМС НАТО в Черном море российские военные получили возможность дополнительно потренироваться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«Прошедшие в Черном море внезапные учения НАТО оказались больше пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки. Это видно и по продолжительности, и по списку задач, которые на них тренировали. Конечно, до конца не известен настоящий, а не публично объявленный их сценарий, но вряд ли США и союзникам удалось там что-то скрытно отработать, учитывая, что их очень плотно отслеживали корабли Черноморского флота России. Фактически, это стало и для наших моряков хорошей возможностью дополнительно потренироваться», – сказал эксперт «Известиям».

Тем не менее он считает, что не стоит недооценивать важность таких учений, поскольку корабли отработали связь и взаимодействие.

При этом Болтенков заметил, что основа стратегии НАТО в Черном море -коалиционные операции флотов нескольких государств.

Напомним, что корабельная группа США изначально зашла в Батуми, а потом отправилась к берегам Румынии, где были проведены учения с ВМС Грузии и Украины.

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