Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
16.11.2021 11:38
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Болтенков: Учения НАТО в Черном море оказались пиар-ходом

Новости УкраиныВо время внезапных учений ВМС НАТО в Черном море российские военные получили возможность дополнительно...

Во время внезапных учений ВМС НАТО в Черном море российские военные получили возможность дополнительно потренироваться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Прошедшие в Черном море внезапные учения НАТО оказались больше пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки. Это видно и по продолжительности, и по списку задач, которые на них тренировали. Конечно, до конца не известен настоящий, а не публично объявленный их сценарий, но вряд ли США и союзникам удалось там что-то скрытно отработать, учитывая, что их очень плотно отслеживали корабли Черноморского флота России. Фактически, это стало и для наших моряков хорошей возможностью дополнительно потренироваться», – сказал эксперт «Известиям».

Тем не менее он считает, что не стоит недооценивать важность таких учений, поскольку корабли отработали связь и взаимодействие.
При этом Болтенков заметил, что основа стратегии НАТО в Черном море -коалиционные операции флотов нескольких государств.

Напомним, что корабельная группа США изначально зашла в Батуми, а потом отправилась к берегам Румынии, где были проведены учения с ВМС Грузии и Украины.

Читайте по теме: Минобороны РФ выступило с экстренным заявлением по ситуации в Черном море.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected].ru


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть