Болтенков: Уничтожение подводного кабеля связи между ЕС и США станет катастрофой

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Новости Украины

Подрыв российских газопроводов в Балтийском море создает угрозу существующему миропорядку.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный историк Дмитрий Болтенков.

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Он обращает внимание, что накануне подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в этом же районе проходили международные учения Baltops-2022, в ходе которых отрабатывались и различные задачи подводного разминирования и использования подводных дронов.

«Но предположить, чтобы США явно произвели такую атаку как против России, так и против своих же союзников, очень сложно. В результате же этой террористический атаки как России, так и в первую очередь странам Евросоюза нанесен огромный экономический ущерб. Скорее всего, эти учения были использованы группой неизвестных лиц для прикрытия своей деятельности. В противовес мнению, что такое может сделать только мощное в военном плане государство, стоит заметить, что развитие современных подводных коммерческих технологий, наличие подготовленных специалистов из числа прошедших службу в морских подводных диверсионных подразделениях и деньги, очень большие деньги, могут позволить группе неизвестных лиц осуществить диверсию такого масштаба», – пишет Болтенков в «Известиях».

По его словам, не проблема добыть для таких целей взрывчатку.

«К примеру, Украина сейчас стала дырой космического масштаба в плане исчезновения на ее территории любых видов оружия и военной техники. Главное — все провести максимально аккуратно. А вода, как известно, скроет все следы, и установить все детали проведенной террористической атаки будет практически нереально», – отмечает автор.

Он подчеркивает, что теперь странам, эксплуатирующим разнообразные подводные гражданские объекты, придется создавать подводные системы их охраны и обороны, работающие в круглосуточном режиме.

«Сам факт такого события, как взрыв подводных газопроводов, выводит террористическую деятельность на новый уровень — уровень ударов по важнейшим объектам гражданской экономической деятельности. Их разрушение приводит к громадному экономическому ущербу. Исчезновение пары сотен метров одного из подводных кабелей связи между Европой и США принесет катастрофический ущерб мировой финансовой системе. И вдобавок такие события могут стать Casus belli, после чего существующий мировой порядок уже никогда не будет прежним», – резюмирует Болтенков.