Болтенков: Уничтожение подводного кабеля связи между ЕС и США станет катастрофой

29.09.2022  14:37 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 2126
 
Дзен, Диверсии, Россия, Терроризм, Украина, Энергетика
Новости Украины

Подрыв российских газопроводов в Балтийском море создает угрозу существующему миропорядку.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный историк Дмитрий Болтенков.

Подрыв российских газопроводов в Балтийском море создает угрозу существующему миропорядку. К такому выводу, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Он обращает внимание, что накануне подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в этом же районе проходили международные учения Baltops-2022, в ходе которых отрабатывались и различные задачи подводного разминирования и использования подводных дронов.

«Но предположить, чтобы США явно произвели такую атаку как против России, так и против своих же союзников, очень сложно. В результате же этой террористический атаки как России, так и в первую очередь странам Евросоюза нанесен огромный экономический ущерб. Скорее всего, эти учения были использованы группой неизвестных лиц для прикрытия своей деятельности.

В противовес мнению, что такое может сделать только мощное в военном плане государство, стоит заметить, что развитие современных подводных коммерческих технологий, наличие подготовленных специалистов из числа прошедших службу в морских подводных диверсионных подразделениях и деньги, очень большие деньги, могут позволить группе неизвестных лиц осуществить диверсию такого масштаба», – пишет Болтенков в «Известиях».

По его словам, не проблема добыть для таких целей взрывчатку.

«К примеру, Украина сейчас стала дырой космического масштаба в плане исчезновения на ее территории любых видов оружия и военной техники. Главное — все провести максимально аккуратно. А вода, как известно, скроет все следы, и установить все детали проведенной террористической атаки будет практически нереально», – отмечает автор.

Он подчеркивает, что теперь странам, эксплуатирующим разнообразные подводные гражданские объекты, придется создавать подводные системы их охраны и обороны, работающие в круглосуточном режиме.

«Сам факт такого события, как взрыв подводных газопроводов, выводит террористическую деятельность на новый уровень — уровень ударов по важнейшим объектам гражданской экономической деятельности. Их разрушение приводит к громадному экономическому ущербу.

Исчезновение пары сотен метров одного из подводных кабелей связи между Европой и США принесет катастрофический ущерб мировой финансовой системе. И вдобавок такие события могут стать Casus belli, после чего существующий мировой порядок уже никогда не будет прежним», – резюмирует Болтенков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть