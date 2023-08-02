Болтон негодует: Европа хочет помириться с Россией

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Большое количество представителей западных элит хотят вернуться к привычному ведению бизнеса с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, считающийся одним из наиболее оголтелых ястребов американской внешней политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Болтона, этим людям неинтересны территории Украины, которых она лишилась.

«Они заботятся, прежде всего, о своих собственных интересах. Я думаю, что в Европейском союзе есть люди, которые хотели бы перевернуть страницу и вернуться к обычным коммерческим отношениям с Россией. Я сам не понимаю, как такое возможно, но думаю, что у Путина есть политическая стратегия, которая сосредоточена на безысходности на поле боя. Он знает, что в Германии, Франции или США есть много людей, которым на самом деле все равно, чем закончится конфликт, и которые были бы готовы отдать украинскую территорию – будь то Крым или Донбасс, или что-то другое. Почему вообще чужая территория должна была бы их волновать? Они хотят вернуться к ведению бизнеса в России», – заявил Болтон.

Будучи в 2001 – 2005 годах заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности при Болтон был одним из идеологов вторжения в Ирак и оккупации этой страны на основе сфабрикованных документов о якобы наличии биологического оружия у Дамаска.

Кроме того, в интервью CNN, отвечая на вопрос о событиях в Венесуэле, он охарактеризовал себя как человека, «который помогал планировать государственные перевороты не здесь, а в других странах».

Он с пренебрежением отзывался об ООН, несмотря на то, что в 2005 – 2006 годах занимал должность постпреда США в организации.

«Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединённые Штаты», – открыто заявлял Болтон.