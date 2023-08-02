Болтон негодует: Европа хочет помириться с Россией

Анатолий Лапин.  
02.08.2023 15:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Большое количество представителей западных элит хотят вернуться к привычному ведению бизнеса с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, считающийся одним из наиболее оголтелых ястребов американской внешней политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большое количество представителей западных элит хотят вернуться к привычному ведению бизнеса с Россией. Об...

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По мнению Болтона, этим людям неинтересны территории Украины, которых она лишилась.

«Они заботятся, прежде всего, о своих собственных интересах. Я думаю, что в Европейском союзе есть люди, которые хотели бы перевернуть страницу и вернуться к обычным коммерческим отношениям с Россией. Я сам не понимаю, как такое возможно, но думаю, что у Путина есть политическая стратегия, которая сосредоточена на безысходности на поле боя.

Он знает, что в Германии, Франции или США есть много людей, которым на самом деле все равно, чем закончится конфликт, и которые были бы готовы отдать украинскую территорию – будь то Крым или Донбасс, или что-то другое. Почему вообще чужая территория должна была бы их волновать? Они хотят вернуться к ведению бизнеса в России», – заявил Болтон.

Будучи в 2001 – 2005 годах заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности при Болтон был одним из идеологов вторжения в Ирак и оккупации этой страны на основе сфабрикованных документов о якобы наличии биологического оружия у Дамаска.

Кроме того, в интервью CNN, отвечая на вопрос о событиях в Венесуэле, он охарактеризовал себя как человека, «который помогал планировать государственные перевороты не здесь, а в других странах».

Он с пренебрежением отзывался об ООН, несмотря на то, что в 2005 – 2006 годах занимал должность постпреда США в организации.

«Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединённые Штаты», – открыто заявлял Болтон.

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