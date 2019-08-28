Болтон объяснил украинским вассалам, чего не следует делать

28.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинское правительство должно хорошо подумать, прежде чем вступать в финансовые взаимоотношения с Китаем, который якобы может вогнать Украину в долговую зависимость.

Об этом в ходе брифинга заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас беспокоит дипломатия создания задолженности, которую преследует китайская сторона. И хотя они предлагают условия, которые сначала кажутся довольно привлекательными, со временем страны, которые на это соглашаются, оказываются с долгами в зависимости.

Одним примером является наше беспокойство по поводу воровства военных технологий. Примером этому является пятое поколение китайских самолетов, которые очень похожи на американские самолеты F-35. Поэтому мы и выразили наше беспокойство, что если экономика Украины хочет быть самодостаточной, особенно что касается обеспечения своей обороны, мы на наших многочисленных встречах, которые мы имели сегодня с украинской стороной, высказали наше беспокойство по этому поводу», – сказал Болтон.

При этом на вопрос одного из журналистов о причастности данного предостережения к возможной продаже акций авиакосмической компании «Мотор Сич» китайским бизнесменам, американский чиновник ответил уклончиво.

«Я не буду касаться конкретных соглашений и транзакций, потому что окончательное решение по этому соглашению – это суверенное право Украины, и они будут решать это.

Мы в целом изложили наше беспокойство и предостережение по поводу несправедливой и нечестной практики, которую осуществляет китайская сторона. Мы видим это и в США. Речь идет о пятом поколении информационных технологий компании «Huawei», и мы беспокойство по этому поводу выражаем всем своим друзьям и союзникам», – резюмировал советник президента США.

Отметим, что ранее американский журналист Бретт Форрест из издания «The Wall Street Journal» связал визит советника Дональда Трампа с продажей акций украинской аэрокосмической компании «Мотор Сич» китайским компаниям «Skyrizon» и «Xinwei». Форрест предположил, что перед Болтоном стоит задача помешать сделке, чтобы украинские технологии не оказались в руках Китая.