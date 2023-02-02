Болтон подстрекает Киев к удару по Москве

Елена Острякова.  
02.02.2023 13:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 383
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украина должна наносить удары по российской территории даже в границах 1991 года.

Об этом бывший советник президента США Джон Болтон заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна наносить удары по российской территории даже в границах 1991 года. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я думаю, нереалистично вести разговоры о том, что Украина может вести боевые действия только на украинской территории», – сказал Болтон.

«Порошенко» предложил нанести удар по Москве, вашингтонский «ястреб» задумчиво покивал.

«Вам предстоит решать, какие цели вы хотите поразить. Убедитесь, что это пойдет вам на пользу. Но безусловно в тылу в непосредственной близости от российских войск на Донбассе есть множество целей, ударив по которым, вы можете подорвать их боеспособность. Мне кажется, что это способ оказать политическое давление на Путина в Москве за счет краха российских войск в Украине. Это то, что может сместить его со своего поста», – считает американец.

«Порошенко» похвастался ударом по Крымскому мосту, заявив, что это украинская территория и там можно делать что угодно.

«Я говорю про их реальную границу. Я думаю, вам должно быть позволено перейти ее и нанести удар по силам, которые участвуют в конфликте на Украине. Это просто законная самооборона», – сказал Болтон.

«Порошенко» поинтересовался, что думает его собеседник об убийстве дочери известно российского философа Дарьи Дугина в Подмосковье.

«Если идет война, то несправедливо говорить одной стороне, что ей следует сражаться с одной рукой связанной за спиной. Русских ничто не ограничивает», – резюмировал экс-советник президента США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть