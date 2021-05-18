Болтон призвал «разморозить» конфликт вокруг Приднестровья. Чем это грозит

18.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Бывший советник президента США Джон Болтон предлагает «разморозить» конфликт в Приднестровье, воспользовавшись тем, что к власти с Молдове пришла лояльная Америке президент Майя Санду.

Об этом Болтон написал в статье в издании «National Review», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к «разморозке». Якобы независимое Приднестровье, изобретенное Россией, существует отдельно от Молдовы только благодаря продолжающемуся военному присутствию Москвы. Простое привлечение мирового внимания к этой аномалии, возникшей после прошлой холодной войны, испугало бы Кремль, а решительное новое правительство в Кишиневе теперь дает Вашингтону возможность сделать шаг вперед», – написал Болтон.

Приднестровский политолог Сергей Широков полагает, что Болтон имеет в виду вовсе не активную фазу дипломатического диалога, а перевод конфликта в горячую вооруженную фазу.

«Настораживает тот факт, что американские интеллектуалы начинают размышлять в духе положений «Великой шахматной доски» Збигнева Бжезинского. Это вызывает определенную настороженность. Снова в международной политике очень ярко звучит тренд на силовое воздействие. В то время как искусство дипломатии оказывается невостребованным», – заявил Широков приднестровскому телеканалу ТСВ.