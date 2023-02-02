Болтон против всех: Запад не обманывал Россию с Минскими договоренностями

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Бывший советник президента США Джон Болтон не согласился с недавними утверждениями бывших лидеров Германии и Франции о том, что Минские соглашения преследовали цель обмануть Россию, затянуть время и подготовить Украину к войне.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Минские соглашения были ужасными с точки зрения Украины. Я думаю, что наши немецкие и французские друзья дали русским практически все, что те хотели, чтобы действовать так, как будто восстание на Донбассе было каким-то образом эквивалентно законному правительству Украины. Я думаю, что мы сделали много ошибок. Давайте вспомним 2014 год. Россию не наказали за первое нападение на Украину. В 2008 году не последовал ответ на то, что Россия вторглась в Грузию. Джорж Буш младший предлагал принять Грузию и Украину в НАТО по ускоренной процедуре, и это было отвергнуто европейцами. Если бы мы сделали это тогда, Россия никогда бы не вторглась», – сказал Болтон.

«Порошенко» напомнил ему нынешний нарратив западных лидеров про то, что Минск был ловушкой для России, но старый вашингтонский «ястреб» продолжал стоять на своем.

«Я полагаю, что мы вероятно совершали ошибки в тот период, когда вы были президентом. Нам тогда следовало предоставлять еще больше вооружений, больше обучать, оказывать больше поддержки, чтобы показать русским, что цена для них будет очень высока. Но я думаю, что Путин почувствовал, что Запад слабо отреагировал на вторжение в Грузию и первое вторжение на Украину, и что у них не хватает политической воли для оказания сопротивления. Полагаю, они не учли волю украинского народа к сопротивлению», – считает политик.

При этом он признал, что США цинично обманывали президента СССР Михаила Горбачева, когда обещали ему отказаться от продвижения НАТО на восток.

«В этом разговоре с Горбачевым Бейкер на самом деле пускался в рассуждения и искал способы избежать конфронтации. У нас есть поговорка: если ваш противник совершает самоубийство, не вмешивайтесь. Советский Союз и Варшавский договор распадались. Бейкер и Джорж Буш старший не хотели сдерживать этот процесс. Для меня важно продолжать оказывать военное давление на русских. Я думаю, что эту войну можно выиграть, и важно пресекать попытки французов, немцев или кого бы то ни было пытаться вести переговоры с русскими», – сказал Болтон.