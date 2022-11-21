Болтон: «Путин пока блефует»

Бывший советник президента США Джон Болтон считает, что пока от России не исходит ядерной угрозы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Факт в том, что Владимир Путин говорит о применении ядерного оружия. На мой взгляд, он пока блефует, но это очень нервирует людей. Людям на самых высоких руководящих должностях нужно очень трезво смотреть на вещи», – сказал Болтон.

Он прогнозирует, что российский президент применит ядерное оружие только тогда, когда его власти что-то будет угрожать.

«Я думаю, такое всегда надо воспринимать очень серьезно, но я не считаю угрозу реальной, пока не случится тотальный коллапс российских вооруженных сил в Украине, и они не направятся обратно к российским границам, потому что это станет реальной угрозой для режима Путина.

Сейчас, на мой взгляд, внутри страны Путин слаб из-за того, как проходит эта война. Но мне кажется, что на данном этапе ему не угрожает потеря его позиций. Если на поле боя случится катастрофа для российской стороны, то тогда, на мой взгляд, ситуация изменится. Возможность использовать ядерное оружие может казаться Путину способом удержаться у власти», – сказал Болтон.