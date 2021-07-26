Болтон рассказал, что Путин оказался не по зубам Трампу

Президент РФ Владимир Путин действует так, как того требуют национальные интересы его страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил Джон Болтон, экс- советник по нацбез­опасности президента США Дональда Трампа.

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По словам собеседника издания, Трамп рассматривал отношения с другими странами через призму собственных личных отношений с лидерами этих стран.

«И он действительно думал, что если его личные отношения, ну, например, с тем же Путиным, — нормальные, то и отношения между США и Россией тоже в порядке. Однако, когда ты имеешь дело с Владимиром Путиным — невзирая на то, нравишься ты ему или нет, — он будет продолжать действовать так, как, ему кажется, того требуют российские национальные интересы. Он знает, чего хочет, знает, что, как ему кажется, он должен делать. И продолжает это делать. И такой подход просто не укладывался у Трампа в голове», – рассказал Болтон.