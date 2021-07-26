26.07.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Болтон рассказал, что Путин оказался не по зубам Трампу

Президент РФ Владимир Путин действует так, как того требуют национальные интересы его страны. Об...

Президент РФ Владимир Путин действует так, как того требуют национальные интересы его страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил Джон Болтон, экс- советник по нацбез­опасности президента США Дональда Трампа.

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По словам собеседника издания, Трамп рассматривал отношения с другими странами через призму собственных личных отношений с лидерами этих стран.

«И он действительно думал, что если его личные отношения, ну, например, с тем же Путиным, — нормальные, то и отношения между США и Россией тоже в порядке. Однако, когда ты имеешь дело с Владимиром Путиным — невзирая на то, нравишься ты ему или нет, — он будет продолжать действовать так, как, ему кажется, того требуют российские национальные интересы. Он знает, чего хочет, знает, что, как ему кажется, он должен делать. И продолжает это делать. И такой подход просто не укладывался у Трампа в голове», – рассказал Болтон.

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