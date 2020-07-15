Болтон рассказал, почему Трамп завидует Путину

15.07.2020, Москва, Владлен Черненко

Президенту США якобы всегда нравилось общество «крутых парней», которые собираются и принимают серьёзные решения, поэтому он завидует лидерам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину.

Об том в эфире YouTube-канала «Deutsche Welle» заявил бывший советник американского лидера Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Трамп в некоторой мере завидовал Си Цзиньпину и Владимиру Путину. Ему нравилось разговаривать с крутыми – знаете, крутые парни собираются вместе и делают крутые дела. Я думаю, это было так просто.

Но я не видел никаких свидетельств отношений, которые были бы ненадлежащими, или были бы проявлением чрезмерного влияния. С моей точки зрения, это часть упрощённого видения Трампа на отношения с иностранными лидерами, особенно авторитарными», – сказал Болтон.

Он также рассказал, как Трамп оказывал услугу Путину.

«Например, вся концепция работы с Владимиром Путиным заключалась в том, чтобы утверждения наших спецслужб, по сути, повторяли то, что Путин говорил от имени России. Были и другие примеры», – отметил американский политик.