Болтон: Трамп отдаст Путину Крым по дружбе

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Президент США Дональд Трамп излишне персонифицирует международные отношения и все делает ради получения нобелевской премии мира

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп считает Путина своим другом, а Зеленский ему особо не нравится. Я не думаю, что Владимир Путин считает Трампа своим другом. Я думаю, он воспринимает его как податливого человека, которым можно манипулировать. Они раньше манипулировал Трампом. Думаю, Путин сейчас использует все навыки, которые он приобрел за время службы в КГБ для того. чтобы добиться необходимого России результата», – считает Болтон.

Его беспокоит, что президент РФ уговорит Трампа вывести войска из Прибалтики.

«Мне кажется, Путин в ходе этого разговора пытался решить проблемы России, которые выходят за рамки Украины, а затрагивают скорее НАТО. Украина очень хочет получить от НАТО гарантии безопасности. Трамп сказал, что никаких гарантий не будет. Путин, по-моему, уговаривает Трампа, что настоящей гарантией стало бы, если бы НАТО вывела свои войска из Эстонии. Латвии, Литвы, Польши, отодвинулось от Украины и сократило бы свое военное присутствие в Восточной Европе. Вот тогда для России и соседних стран ситуация станет намного лучше. Но это абсолютно неправильная позиция с точки зрения безопасности для Запада», – полагает американец.

Он допускает, что Трамп даже признает Крым российским.