Болтон: Трамп решит украинский конфликт в пользу русских

Елена Острякова.  
25.10.2024 12:27
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США


Дональду Трампу, если он вновь станет президентом США, не удастся достигнуть мира на Украине за 24 часа, заперев президента РФ Владимира Путина и просроченного президента Украины Владимира Зеленского в одной комнате.

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональду Трампу, если он вновь станет президентом США, не удастся достигнуть мира на Украине...

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«Он обвиняет Зеленского в войне. Так что, когда они окажутся в этой гипотетической комнате, они не решать проблему за 24 часа. И трамп никогда не признает своей вины. Я боюсь, что он довольно быстро придет к выводу, что это вина Зеленского. И это станет для русских очень существенной победой», – сказал Болтон.

При этом он отрицает наличие тайных связей между Трампом и Кремлем.

Республиканского «ястреба» очень огорчает, что в нынешней президентской кампании украинский конфликт практически не обсуждают.

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