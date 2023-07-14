Болтон: Украина добивается членства в НАТО, воюя с Россией

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Украину освободили от плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), потому что она уже проходит подготовку, воюя с Россией.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война с Россией – сама по себе подготовительная стадия для Украины по вступлению в НАТО. Украинские военные силы были практически обучены с типом вооружений, который используется в НАТО. Это те реалии, которые мы видим по итогам 17 месяцев войны. Политический сигнал должен быть очевиден для всех. Несмотря на то, что конкретной даты вступления для Украины нет, это точно произойдет. Мне кажется, что демонстрация была вполне осязаемая», – утверждает Болтон.

При этом он с сожалением отметил, что поставки оружия на Украину «не проводились в стратегической форме, а были вполне себе эпизодическими, один тип оружия с другим не сочетался».