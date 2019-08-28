Болтон в Молдавии может поддержать предложение Шойгу

28.08.2019, Москва, Елена Острякова

«Восточноевропейское турне» советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который считается «ястребом», может предварять «очередной акт долгоиграющего процесса раздела этого региона на сферы влияния России и НАТО».

Об этом в молдавском издании Regional Trends Analitics пишет политический эксперт Сергей Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта теория отлично вписывается в обстоятельства и как нельзя кстати «ложится» на недавний визит в Молдову министра обороны России Сергея Шойгу. Тем не менее, знаменатель поездки Болтона может оказаться совсем иным: не исключено, что главным мотивом нынешних тактических действий Москвы и Вашингтона выступает определенная «заморозка» напряженности на понятных для обеих сторон условиях», – пишет Чебан.

Он предполагает, что Болтон может высказаться в поддержку России в вопросе утилизации вооружений с военных складов в Колбасне.

«К слову, утилизация гигантского количества устаревших советских боеприпасов, размещенных в Колбасном на складе у границ Украины — тоже вполне объединяющая цель, которую, к тому же, давно и настойчиво пытались продавливать США и ЕС. Поэтому будет удивительно, но вполне логично, если в рамках визита в Молдову Болтон поддержит российские инициативы», – пишет Чебан.

Как сообщили в МИД Приднестровья, в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу обсуждалась тематика утилизации боеприпасов в Колбасне путем строительства какого-то мощного серьезного завода.

Склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии. По состоянию на 2000 г. объемы вооружений и боеприпасов составляли около 42 000 тонн. С 2000 по 2004 гг. отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов. В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс. т боеприпасов и вооружений. Склады охраняют три батальона ограниченной группы российских войск ОГРВ, а по периметру – подразделения Приднестровья.