«Болтовня и сказки»: экс-спикер «правосеков» о соглашении США и Украины

Договор о безопасности между США и Украиной ничего не имеет общего с какими-либо гарантиями и является очередным актом ни к чему не обязывающей политической поддержки Киева. Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Он сказал, что это очень хорошо, что согласно договору, в случае нападения на Украину, в течение 24 часов произойдёт встреча высшего руководства Киева и США для консультаций, но нет ни слова о том, что Украина гарантированно получит какую-то помощь, особенно если для этого нужно будет согласие конгресса.

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«В соглашении прописано, что это ускоряет интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Это очень хороший посыл, мне нравится. Но проблема в том, что в действительности – нет, не ускоряет. Скажем откровенно, это декларация о намерениях, меморандум о добрых желаниях. Из-за того, что там нет двух пунктов, это вообще ни о чём. Во-первых, там нигде нет, что следующий президент не может отменить эти соглашения. Может. Потому это не гарантии. Из-за того, что это не было ратифицировано в конгрессе, это вообще бумажка о добрых намерениях. То, что Зеленский радостно размахивает ею и говорит, что мы что-то получим, мы бы получили, если бы присоединились к НАТО. Даже если бы получили приглашение – сейчас приглашение, а станем членами НАТО после окончания боевых действий – тогда это гарантия, что война не начнётся. А это – не остановит Россию от следующей войны», – огорчается Береза.

«Это неплохая история о политической поддержке Украины, но политической поддержки нам хватает. Нам нужна фактическая поддержка, которая приблизит гарантии не только безопасности Украины, но и того, что не начнётся следующая война после этой. НАТО и зонтик НАТО – это единственная гарантия будущего Украины. Всё остальное – сказки и болтовня», – резюмировал Береза.