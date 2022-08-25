Болтовня украинского посла разоблачила ложь болгарского правительства

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Болгары возмущены циничными высказываниями украинского посла и пользователей Facebook с «украинскими флажками» на аватарках

Украинский посол в Болгарии Виталий Москаленко, выступая на канале Нова TV, разразился сразу несколькими примечательными высказываниями. Наиболее резкую реакцию болгарских зрителей вызвало заявление по поводу зверского убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа Александра Дугина.

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Дословная цитата:

«…фашист Дугин призывал убивать украинцев, а его дочь, тоже фашистка, сгорела в машине. Я думаю, что Дугин не уклонится от сюжета Акутагавы, и подкошенный печалью россиянин покончит с собой».

Отсылка к истории, описанной в рассказе одного японского писателя, видимо, должна была показать высокий культурный уровень и начитанность Москаленко… Реакция многих болгар, несмотря на напускную «интеллигентность» посла, была однозначна: «омерзительный танец на костях».

Известный политический аналитик, бывший советник по национальной безопасности в правительстве Болгарии, Боян Чуков, так прокомментировал слова украинского посла:

«Украинская пропаганда не решает, являются ли отец и дочь Дугины фашистами. По сообщению англоязычного информационного ресурса, Путин сразу же, узнав об убийстве дочери Дугина, подписал указ об экстренной активизации сил группы «Альфа», действующей под эгидой ФСБ. Думаю, о последствиях активизации группы «Альфа» мы узнаем в обозримом будущем».

Журналист Георгий Неделчев в издании «Труд» отреагировал на поток варварских комментариев в Facebook от украинских «патриотов». Позволю себе ещё одну цитату:

«Эйфория по поводу смерти Дарьи Дугиной показывает степень жестокости граждан, большинство из которых носится с украинским флагом. Злорадство, которое льется через Facebook, отвратительно и позорно… Реакция вот таких «граждан», в большинстве своём с украинскими флагами или другим типом агитационных наклеек, показывает степень жестокости, достигнутую за счет воздействия на них средств массовой информации. В этих людях почти ничего человеческого не осталось — они стерилизованы и чипированы, и готовы к дальнейшим экспериментам. Им совершенно неважно, что уже погибло более 100 тысяч украинцев и десятки тысяч военнослужащих российской армии, что Европа стоит на пороге невообразимого кризиса. Их не волнует, что люди будут продолжать умирать с обеих сторон. В глубине души они знают, чем закончится эта война, но для них это не имеет значения. Они уже отвыкли спорить – стреляют только короткими фразами, предварительно разжеванными услужливыми американскими СМИ. Единственное, что их волнует, так это выражение своих примитивных эмоций – я бы даже не назвал их эмоциями, а животными инстинктами. Это люди, доведенные до низшей ступени эволюции. Следите за аккаунтами в фейсбуке каждого из злорадствующих – сегодня они упиваются чьей-то смертью, завтра будут ныть о собственной беде и ждать помощи».

Возвращаясь к людоедским излияниям украинского посла, следует выделить ещё два из них. Первое его высказывание очень точно охарактеризовал аналитик Боян Чуков:

«Москаленко застенчиво признал, что Болгария «неявно» отправляла в Киев боеприпасы и другое военное снаряжение. Этим он зарезал и фактически обвинил бывшую вице-премьера [Корнелию Нинову] из правительства Кирилла Петкова во лжи».

Напомню, что отправленное в отставку два месяца назад правительство Болгарии во главе с Петковым постоянно твердило об отказе от оказания военной помощи Украине в ходе специальной операции РФ. Якобы в соответствии с решением парламента на болгарской территории лишь ремонтировалась украинская военная техника. Украинский посланник поставил последнюю и жирную точку в этой заведомой лжи.

Более того, Москаленко заявил, что Украина еще не отказалась от ожидания того, что Болгария официально предоставит ей оружие для борьбы с Россией, и после выборов намерена вновь поднять эту тему. Он рассчитывает, что после голосования, назначенного на октябрь нынешнего года, Болгария отправит на Украину старое советское оружие.

Как уже рассказывало наше издание, прежнее руководство Болгарии после вынесения вотума недоверия в парламенте было отстранено от руководства страной. Причиной тому стал ряд скандалов, в том числе связанных с обоснованными подозрениями об участии членов кабинета министров в организации поставок вооружений на Украину. Причем вопреки решениям Народного собрания Болгарии!

Сейчас страной управляет служебное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым. Следующие выборы в Болгарии запланированы на 2 октября. Именно в этот день должен прозвучать ответ и на вопрос: каково реальное отношение болгарского народа к процессу денацификации в рамках проводимой РФ специальной военной операции на территории Украины.