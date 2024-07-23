«Болтовня вместо дронов»: генерал ВСУ шокирован тратами на «саммит мира»

Вадим Москаленко.  
23.07.2024 15:15
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Финансы


Киевское руководство потратило десятки миллионов долларов из карманов украинских налогоплательщиков на проведение так называемого «саммита мира» в Швейцарии, оказавшегося бесполезной болтовнёй.

Об этом на канале «Новости.LIVE» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство потратило десятки миллионов долларов из карманов украинских налогоплательщиков на проведение так называемого...

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«Что касается «саммита мира», который нам информационно подбрасывали и рассказывали, постоянно забывали добавить, что это мероприятие проведено за деньги украинских налогоплательщиков. И очень было бы классно, если бы они озвучили сумму, которая была потрачена на эти вещи. Мы же понимаем, что это далеко не один и не десять миллионов долларов. А теперь давайте посчитаем, сколько дронов можно было бы купить вместо проведения этого саммита», – горевал Кривонос.

«Потому что толочь воду в ступе можно достаточно долго, и ничего с этого не будет. А вот эти дроны, возможно, на фронте проставили бы определённые точки в некрологах определённых российских военных. И это было бы значительно эффективнее. Поэтому при наличии денег в нашем государстве нужно всё-таки понимать, что в приоритете – болтовня или уничтожение врагов», – возмущался генерал.

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