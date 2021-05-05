Болтовня Зеленского только отталкивает Украину от ЕС и НАТО – польский политик

05.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Зеленский в ходе недавнего саммита Польше опрометчиво заявил об особой ментальности украинцев и призывал это учитывать.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат польского сейма II b III созывов Мирослав Чех, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На внешнем форуме говорить об уникальности собственной нации и исторического опыта и другом понимании верховенства права и законности. Почему это украинский президент сейчас сказал? Догадаться нетрудно. С учётом того, что изменения, которые произошли в «Нафтогазе» и то, что называется управлением новыми стандартами в управлении государственными компаниями и вообще в применении закона.

Потому что, насколько можно понять заявление послов группы G-7 и ЕС, они очень критически смотрят на то, что власть прямо нарушает закон. И поэтому наблюдательный совет «Нафтогаза» подал в отставку.

То есть это оправдание президента Зеленского, которое прозвучало в Варшаве, оно недальновидное. Оно вообще в смысле того, что сейчас происходит в самом ЕС, принимая во внимание то, что и Польша, и Венгрия имеют большие проблемы с соблюдением верховенства права», – сказал Чех.

«И сегодня в ЕС ведется дискуссия о том, что не рано ли мы вообще принимали страны Центрально-Восточной Европы, которые ещё не готовы ментально к тому, чтобы вступать в ЕС. То есть, когда украинский президент говорит, что мы ментально другие, а потому учитывайте наше отличие, он попадает пальцем в небо, потому что это контраргументация для ускорения членства Украины в ЕС или тем более в НАТО», – объяснил политик.

«ПДЧ на самом деле является дорожной картой, то есть это план получения членства, где очень чётко прописано, что нужно сделать в системе безопасности и обороны, но также верховенство права. То есть в нём речи нет о каких-то реформах, речь идёт о соблюдении закона, внутреннего законодательства, которое связано с системой альянса, в который Украина вступает. Тут нет другой трактовки, если хочешь вступить, то придерживайся таких норм, которые прописаны в твоём законодательстве, в конституции», – призвал Чех.