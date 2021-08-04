«Болванки с плутонием». Экс-полковник СБУ развенчал миф о ядерном оружии Украины

04.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не могла бы использовать доставшееся ей после развала СССР ядерное оружие, потому что все команды на управление им приходили из Москвы, и эти ракеты могли быть заблокированы в любой момент.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стариков также подчеркнул, что в начале 90-х из Украины было вывезено все тактическое ядерное оружие, потому что части, в которых оно находилось, также напрямую подчинялись Москве.

«Оно было вывезено по приказу из Москвы. Потому что эти все части подчинялись непосредственно на Москву. Они не подчинялись командующим округов. Округа уже тогда, когда независимость была объявлена, командующие уже более-менее подчинялись высшему военно-политическому руководству независимой Украины, а эти части только на Москву. Поэтому они вывезли. Почему никто не знает – я скажу. Я в 92-м году, в апреле месяце был назначен в отдел военной контрразведки харьковского управления. Мы только в апреле создали военную контрразведку Украины, а до этого не было военной контрразведки, которая подчинялась, поэтому никто это и не контролировал. А все офицеры особых отделов, которые были раньше, естественно, подчинялись Москве и никто за независимость Украины не боролся», – сказал эксперт.

«Вывод очень простой – есть миф о том, что якобы мы могли, если бы оставили эти ракеты, все боеприпасы. Могли бы ими воспользоваться. Нет, не воспользовались бы. Что бы сделала Российская Федерация уже? Даже если бы американцы, какая-то компания приехала, только бы открыли шахты или подошли к хранилищу ядерных боеприпасов, из Москвы сразу бы пошел сигнал «несанкционированные действия» и из Москвы автоматически пришел сигнал, и все полётные задания были бы заблокированы. Новые полётные задания туда ввести было невозможно. У нас остались бы отдельные болванки, начиненные ураном-238 или плутонием. Но это были не взрывчатые вещества, не ядерное оружие, это была бы обыкновенное, высокообогащенное ядерное топливо», – заявил Стариков.