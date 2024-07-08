«Болваны и недоумки! Пора наступать на Брянск и Смоленск» – Соскин

Вадим Москаленко.  
08.07.2024 09:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинскому руководству следует сколотить из военкомов и пограничников армию, бросив ее в наступление. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил директор Института трансформации общества, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, политологи  экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зачем вы, болваны и недоумки, прётесь на «линию Суровикина», если у вас открытое пространство идти на Курчатов, на Брянск, Смоленск. Так туда и идите. У вас под рукой есть минимум пятьдесят тысяч пограничников, вооружённых до зубов. Которые ловят несчастных, безоружных, мирных пацифистов, убивают их, топят в Тисе, заминировали там берега, что эти бедные люди там взрываются. Им в голову стреляют, ноги отстреливают», – сказал Соскин.

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Украинскому руководству следует сколотить из военкомов и пограничников армию, бросив ее в наступление. Об...


«Если у вас столько агрессивных военкомов, которые бьют людей, унижают их, захватывают населённые пункты, как в Ворохте было, чинят беспредел. Так если у них столько энергии, киньте их на Курчатов», – подытожил эксперт.

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