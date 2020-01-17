Бомба замедленного действия: Зе-банда погружает Украину в криминальное болото

17.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Планы окружения Владимира Зеленского по дегализации игорного бизнеса на Украине «станут бомбой замедленного действия». Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«Несмотря на то, что украинские власти обвалили экономику страны до уровня плинтуса, выход из положения все-таки возможно найден. Но это не подъём промышленного кластера, не развитие сельского хозяйства, не поддержка малого и среднего бизнеса, как многие могли бы подумать.

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Депутаты от фракции «Слуга народа» внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине, который 10 лет был под запретом. И, судя по тому, что проект принят в первом чтении большинством голосов, скоро в Незалежной повсеместно будут открываться казино и игровые залы.

И хотя «слуги народа» утверждают, что таким образом будет пополнен бюджет, налицо обычный передел бизнеса, смена «кураторов» и перенаправление денежных потоков. Более того, подобное политическое решение погружает Украину в очередное криминальное болото.

На сегодняшний день, помимо общего кризиса в стране, команда Зе добавляет еще одну глобальную проблему, создавая условия для увеличения людей с игровой зависимостью. В стране, где большая часть населения получает нищенские зарплаты, часть мужского населения прошли через АТО, а также огромное количество неучтенного огнестрельного оружия, легализация игорного бизнеса станет бомбой замедленного действия», – предостерегает Муратов