«Бомбанёт» ли Косово – зависит от США

12.08.2022  15:35 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, Колониальная демократия, Косово, Провокации, США, Украина
Новости Украины

Разрешение очередного кризиса вокруг Косово зависит в данный момент от США.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил политолог-балканист Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разрешение очередного кризиса вокруг Косово зависит в данный момент от США. Об этом в...

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«Тем, что помогло остановить конфликт, – когда казалось, что сейчас бомбанет, но нет, – решающим было вмешательство «Вашингтонского обкома».

В тот момент, когда «Вашингтонский обком» сказал: «стойте, не надо», албанцы моментально сдали назад. Они вполне управляемые и вменяемые люди, которые прекрасно знают, кто их главный покровитель, и что нужно делать, чтобы он и дальше продолжал им покровительствовать.

Если не будет решения «Вашингтонского обкома» о том, что не будет эскалации косовского конфликта, то его и не будет», – сказал Бондарев.

При этом он отметил, что специально Запад косовский конфликт не раздувает, «там и так все готово полыхнуть без участия американских партнеров».

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