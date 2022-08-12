«Бомбанёт» ли Косово – зависит от США

Разрешение очередного кризиса вокруг Косово зависит в данный момент от США.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил политолог-балканист Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тем, что помогло остановить конфликт, – когда казалось, что сейчас бомбанет, но нет, – решающим было вмешательство «Вашингтонского обкома».

В тот момент, когда «Вашингтонский обком» сказал: «стойте, не надо», албанцы моментально сдали назад. Они вполне управляемые и вменяемые люди, которые прекрасно знают, кто их главный покровитель, и что нужно делать, чтобы он и дальше продолжал им покровительствовать.

Если не будет решения «Вашингтонского обкома» о том, что не будет эскалации косовского конфликта, то его и не будет», – сказал Бондарев.