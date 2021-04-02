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02.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Дзен, Китай, НАТО, Политика, Россия, Сербия, США
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Бомбардировки НАТО: Сербы всё помнят и не простят американцам


Сербы никогда не простят НАТО и США бомбардировки 1999 года.  Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент РГГУ Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У сербов никакой готовности простить не прослеживается, потому что нет взаимопонимания с блоком НАТО. Если почитать натовские коммюнике, посвященные этой печальной для сербов и для нас дате, то они до сих пор отчитываются об этой операции как о суперуспешной: мол, практически не пострадали гражданские лица, не было разрушено гражданских объектов.

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По факту все было с точностью до наоборот. И сербам, которые все это пережили, это прекрасно известно. Они это помнят: случайно погибшие невинные дети, разбомбленный роддом (слава Богу, там пострадали не роженицы, а военные, которые их эвакуировали), разбомбленное здание гостелерадиокомпании, где пострадали журналисты.

И вишенка на торте – разбомбленное здание китайского посольства. Сербы помнят все обиды, которые были им нанесены», – сказал Бондарев.

Он считает, что именно поэтому до сих пор не реконструировано здание генерального штаба Югославской армии, хотя США предлагали выделить на это деньги.

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