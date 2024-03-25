Бомбежки Одессы: Кто выбьет гауляйтеру зубы?

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Историю города Глупова нацисты, конечно, не читали. И даже не скажу, что зря, ибо все равно ничего бы не поняли. Зато как олицетворяют персонажей!

Казалось бы, похвастал гауляйтер Одессы тем, как лепит из области укрепрайон… И что? Прошло всего несколько часов и у дурачка уже можно было смело спрашивать, «а как тебе такое, Илон Маск, простите, Олег Кипер?».

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А дело было так.

На радостях, что не все деньги уворовали, а хоть в говно и палки освоили — и дабы порадовать старшОго из Киева — гауляйтер опубликовал в соцсетях пост «здобуття, гидности, чэсти» и прочего генератора случайных чисел. Пост с фотографиями фортификаций и их описанием, что должно было продемонстрировать всем и вся — «враг не пройдет!», и не суется пусть даже:

«Современные фортификации подразумевают систему траншей, блиндажей и других укрытий как для личного состава, так и техники. Строительство в Одесской области идет в соответствии с военной целесообразностью, планированием Минобороны и инженерными нормами. Окопы защищены от протечки гидроизоляцией, укреплены древесиной и насыпью. Бетонные пирамиды — ловушки для вражеской техники. Их установлено уже более 5000 единиц. С верой в нашу близкую Победу! Все будет Украина».

«Траншея, как современная фортификация», хе-хе. Но это не все — как уточнили в областной военной администрации, «фортификационные сооружения называются «Зубы дракона» (слезы капают на клавиатуру).

Кстати, что б было, если бы аналогичные фото намеренно слил в Сеть или «врагу» какой-то «шпион» или молодое дурачье как фон для селфи? 15 лет, расстрел, пожизненное?..

Но одесский-то пострел, еще в бытность прокурором Киева, уже проявлял чудеса смекалки — постоянно участвовал в желтых ток-шоу, рассуждая на темы бьюти-блогинга и пластической хирургии, экспертом по губам и жопам работал. А тут зубы же дракона, ы-ы-ы, что-то же тоже прикольное!

Как итог, уже вскоре он телеграфировал следующее:

«Враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Есть повреждение энергетической инфраструктуры».

Командование ВСУ уточнило – пыталось сбить дроны, обломки упали на объект энергетики.

…В городе действительно обесточено 95% абонентов, электротранспорт остановлен полностью, также остановилась работа ТЭЦ, двух котельных и насосных станций. По сообщению того же Кипера, «теперь одесситам будут включать свет по два-три часа в сутки».

В общем, как говорится, чем похвалишься, без того и останешься. Интересно, кстати, как на выкладывание «фортификаций» (с какой-то там насыпью для кошачьих лотков) отреагирует главклоун? Ведь выглядит, как специально — укрепляетесь? Так не бывать этому в зародыше.

Обесточенную же Одессу, между тем, продолжают бомбить, а гауляйтер продолжает писать. В его бункере, надо полагать, свет есть.