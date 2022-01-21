«Бомби – не хочу»: украинская ПВО бесполезна против российских дальних ударов – эксперт

21.01.2022  20:30 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Система противовоздушной обороны Украины не в состоянии защитить воздушное пространство страны. У России есть вооружения, которые позволяют легко уничтожить ПВО Украины.

Об этом в эфире канала Ukrlife.tv заявил эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Система противовоздушной обороны Украины не в состоянии защитить воздушное пространство страны. У России есть...

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«Качество нашей системы противовоздушной обороны оставляет желать лучшего. Но где ее взять? Потому что эта система ПВО должна быть эшелонированной – и по высотам, и по дальности… она должна быть совместимой друг с другом, чтобы это было сплошное поле прикрытия. Этого нет, к сожалению», – отметил он.

«И самое плохое – в том, что Россия все это знает. То есть, я здесь могу распинаться, рассказывать, мне могут там закидывать, что я раскрываю секреты. Все эти секреты Россия знает прекрасно. И когда говорят, что эффективность воздушных ударов по Украине будет снижена за счет ПВО, то ПВО будет разгромлено в первую очередь.

В первую очередь, наносятся удары по ПВО и пунктам управления, а потом уже полное господство в воздухе и бомби – не хочу. Тем более, для того, чтобы нанести такие удары, уже давно отработаны удары авиации без захода в зону ПВО с тех же ТУ-95.

В Сирии было показано, как запускаются ракеты и бьет на расстоянии до тысячи километров. Это без проблем для России сейчас», – заключил эксперт.

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